Орловцам рассказали, как решают проблемы дольщиков

На официальном портале Орловской области появился документ, в котором рассказывается, как решают проблемы обманутых дольщиков. Правда, найти этот документ не так-то просто — его нет ни в разделе новостей, ни на главной странице. Поэтому мы решили полностью привести его для жителей, которые не хотят изучать многочисленные ответвления и закоулки главного портала.

По состоянию на 21 сентября 2018 года, в связи с внесением изменений в критерии, установленные приказом Минстроя России от 12 августа 2016 № 560/пр «Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра пострадавших граждан» на территории Орловской области, насчитывается 4 проблемных объекта капитального строительства:

1. Двухподъездный жилой дом переменной этажности — 2, 14, 16 этажей, включая цокольный и технический этажи, со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Орловская область, город Орел, улица Раздольная, дом 11 (795 квартал).

Застройщиком указанного объекта капитального строительства является общество с ограниченной ответственностью «Модуль Инвест Строй» (ИНН 5703011830).

Финансирование вышеуказанного дома осуществляется с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

Общая сумма обязательств по договорам участия в долевом строительстве — 74,34 млн. руб.

По указанному объекту дольщиками остаются 55 граждан — участников долевого строительства.

В реестр пострадавших граждан включено 11 участников долевого строительства.

В настоящее время по делу № А48-979/2016 (судья Нефедова И. В.) в отношении ООО «Модуль Инвест Строй» введена процедура конкурсного производства.

В покупке объекта заинтересовано ООО «Унистрой» (г. Железногорск), которое направило в ПАО «Сбербанк России» как залоговому кредитору свое коммерческое предложение.

Арбитражным судом Орловской области 9 августа 2018 года утверждено Положение о порядке, условиях, и сроках продажи имущества ООО «Модуль Инвест Строй», утвержденное на собрании дольщиков 24 июля 2018 года и согласованного с залоговым кредитором ПАО «Сбербанк России» 25 июля 2018 года.

После вступления определения Арбитражного суда Орловской области в законную силу конкурсным управляющим 14 сентября 2018 года подано объявление о проведении торгов по продаже имущества застройщика.

2. Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями № 159 по улице Дружбы Народов в городе Ливны Орловской области.

Застройщиком указанного объекта капитального строительства является общество с ограниченной ответственностью «Строй-Проект-Сервис» (Орловская область, город Ливны, улица Пушкина, дом 12, помещение 5 (ИНН 5702006323).

Разрешение на строительство № 57-302000-13-2016 выдано Управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области 31 октября 2016 года сроком действия до 31 декабря 2017 года.

Финансирование вышеуказанного дома осуществляется с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

Согласно выписке из ЕГРН по данному объекту заключено 103 договора участия в долевом строительстве. По указанному объекту дольщиками являются 114 граждан — участников долевого строительства.

В реестр пострадавших граждан включено 2 дольщика.

Согласно отчетности застройщика сумма обязательств по договорам участия в долевом строительстве с гражданами — 178,7 млн. руб.

Определением Арбитражного суда Орловской области от 22 августа 2017 года по делу № А48-1642/2017 (о несостоятельности (банкротстве) в отношении застройщика введена процедура наблюдения с применением в указанном деле правил параграфа 7 «Банкротство застройщика» Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Проведены переговоры с руководством ПАО «Орелстрой» по вопросу завершения строительства указанного объекта. Достигнута договоренность.

С 05 июня 2018 года ПАО «Орелстрой» зашло на объект и приступило к выполнению строительно-монтажных работ.

3. Многоквартирный жилой дом по улице Бурова, 46 в городе Орле (2 этап).

Строительство ведется на основании разрешения на строительство № RU 57301-000-16/15, выданного Управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области 12 марта 2015 года, сроком действия до 30 июня 2018 года, продлено до 30 декабря 2018 года.

Согласно ежеквартальной отчетности застройщика по указанному жилому дому заключен 131 договор участия в долевом строительстве (166 участников долевого строительства).

В реестр пострадавших граждан включено 45 дольщиков.

В связи с отсутствием у застройщика необходимых средств проводились мероприятия по оформлению кредита в ПАО «Сбербанк России» и Московском индустриальном банке. Решения в обеих кредитных организациях отрицательные.

В марте работы на объекте возобновлялись. Застройщик осуществлял монтаж внутреннего пожарного водопровода и канализации (около 2 недель).

С 19 апреля 2018 года ООО «Жилстрой-Инвест» приступал к работам на объекте (проведена шпатлевка мест общего пользования под дальнейшую окраску в течение 3 недель). С 8 июня 2018 года ИП Прокошин А. С. приступал к покраске фасада, окрашено около 70%, работы были приостановлены.

11 июля 2018 года между ООО «Промжилстрой» и ООО «Титан» при участии Управления по государственному строительному надзору Орловской области были согласованы условия договора, согласно которому ООО «Титан» обязуется оказать застройщику услугу по осуществлению функции технического заказчика и завершить строительство жилого дома за собственные средства. Договор сторонами подписан. Строительно-монтажные работы возобновлены.

В настоящее время на объекте восстановлено электроснабжение по временной схеме, получены документы в АО «Орелоблэнерго» для продления техусловий, завершены работы по монтажу внутренней ливневой и фекальной канализации, пуско-наладке лифтового оборудования, отделке машинного помещения лифтов и электрощитовой, ведутся работы по монтажу и настройке систем пожарной сигнализации и автоматики дымоудаления, утеплению стен вентшахт и машинного помещения, по устройству стяжки полов в квартирах, по завершению окраски фасада здания, а также благоустройству территории.

4. 17-ти этажный 3-х секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями № 83 по улице Панчука в городе Орле.

Застройщиком указанного объекта капитального строительства является Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области ( ИНН 5751030135).

Строительство многоквартирного дома ведется на основании разрешения на строительство от 26 ноября 2013 года № RU 57301000-383-1/16249, выданного администрацией города Орла сроком действия до 31 декабря 2018 года.

Строительство не ведется с сентября 2017 года.

Всего объект капитального строительства включает 349 квартир, а также 6 нежилых помещений. Заключено 353 договора участия в долевом строительстве. Количество участников долевого строительства — 104 человека. В реестр пострадавших граждан включено 14 дольщиков. Сумма обязательств перед участниками долевого строительства — 778,72 млн. руб.

Положительное решение вопроса по возобновлению строительства объекта затруднено многочисленными обременениями, в том числе залог ПАО «Сбербанк России» и арест судебных приставов по выплате неустойки за нарушение сроков строительства соседнего жилого дома № 83А по улице Панчука в городе Орле.

Для снятия обременения с указанного жилого дома застройщиком проведена рыночная оценка незавершенного строительством объекта по адресу: город Орел, улица Зеленый Берег, дом 19 (третий дом застройщика) для его дальнейшей продажи и погашения имеющихся задолженностей. Планируется к продаже проблемный объект, а также иные активы застройщика.

Данные мероприятия позволят снять обременение и арест, привлечь потенциального застройщика.