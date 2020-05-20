Орловцам рассказали, как сберечь капусту

Среди овощных культур капуста одно из самых привередливых растений. Бывает такое, что практически все саженцы гибнут в первый месяц после посадки. Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, первые 10 дней высаженной в грунт рассады можно назвать решающими. Именно в этот период растение наиболее уязвимо и требует ежедневного внимания и ухода. Если через неделю капуста не демонстрирует рост, желтеет и выглядит болезненно, скорее всего, такое состояние обусловлено более серьезными факторами, нежели адаптация. Причин может быть несколько, наиболее распространенные — это грибковые заболевания капусты. Расскажем о наиболее характерных из них.

Сухая гниль. Распознать заболевание помогут следующие «симптомы»: нижние листья приобретают фиолетовый или розоватый оттенок, остальные части растения теряют цвет и упругость, вянут и засыхают. Лечение: снизить частоту и объем полива (часто фомоз развивается на фоне переувлажнения почвы), обработать растения и участок микробиологическим препаратом, предназначенным для защиты растений от комплекса грибных и бактериальных болезней.

Чёрная ножка — крайне опасное заболевание, подгнивает и сохнет стебель у самого основания. Растение переламывается в месте гниения и погибает. Лечению не поддаётся, пораженные растения следует уничтожить.

При альтернариозе на нижних листьях появляются сначала небольшие черные пятна, неправильной формы. Постепенно некротический процесс охватывает все растение, и саженец погибает. Это крайне агрессивный грибок. При появлении первых признаков заболевания, растение также необходимо уничтожить.

Мучнистая роса. Развитие инфекции провоцирует жара с резкими перепадами температуры и повышенная влажность, иногда чрезмерное внесение в почву азотсодержащих удобрений. На разных частях растения появляются очаги с характерным грязно-белым, мучнистым налетом. Лечение: обработка почвы и растений биофунгицидами и фунгицидами.

Фузариоз — распространяется через корневую систему, по сосудам, на все части растения. Листья, начиная с нижних, постепенно желтеют и вянут. В местах сильного поражения может появиться гниль. Такие растения уничтожаются.

А теперь несколько слов о вредителях.

Тля — мелкие черные паразиты, селящиеся в огромном количестве на нижней стороне листьев капусты. Лечение: обработка почвы и растений биопрепаратом Вертициллин.

Крестоцветные клопы — мелкие жучки с яркой расцветкой: красные, желтые, оранжевые с черным. Высасывают сок из мякоти листьев, саженец прекращает рост, желтеет, на отдельных участках листьев появляются своеобразные мраморные пятна.

Появление вредителей и болезней на капустной грядке чаще всего бывает обусловлено неправильным уходом. Как правило, одна проблема с саженцами автоматически влечет за собой другую, поэтому нужно соблюдать следующие правила:

1. Первые две недели после пересадки растения необходимо ежедневно обследовать. Обращайте внимание на цвет и упругость листьев и стебля, состояние почвы;

2. При первых признаках нездоровья у молодой рассады важно скорректировать схему ухода;

3. Проведите ряд профилактических процедур: обработайте саженцы фунгицидным препаратом, разработанным специально для капусты (например, Искра-М, Фьюри или Банкол). Посыпьте грунт сухой золой, смешанной с табачной пылью.

4. Если заражение все-таки произошло, пытаться спасать больные растения, значит, подвергнуть весь урожай риску уничтожения. Пораженные саженцы следует немедленно вырвать с корнем и сжечь, землю продезинфицировать, оставшуюся капусту обработать специальными препаратами.