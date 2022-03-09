Орловцам рассказали, как уберечь птицу от псевдочумы

Болезнь Ньюкасла (псевдочума) — высококонтагиозная вирусная болезнь птиц из отряда куриных, характеризующаяся поражением органов дыхания, пищеварения, центральной нервной системы и высокой смертностью. Источником возбудителя данной болезни являются больные и переболевшие птицы.

Вирус передается через яйца, перо и пух, полученные от больных птиц, тушки вынуждено убитой птицы, инвентарь, подстилку, корма. Заражение происходит через корм, воду, воздух, при совместном содержании здоровой и больной птицы. Лечение не разработано.

Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, основным методом профилактики является вакцинация и соблюдение элементарных мер предосторожности. В частности, содержание птиц в личных подсобных хозяйствах должно осуществляться в закрытом режиме; инвентарь по уходу за птицей и корма необходимо хранить в закрытых помещениях; не допускать контакта домашней птицы с синантропной (воробьи, вороны, голуби) и дикой перелетной птицей; в случае появления заболевания птицы с описанными признаками или внезапной гибели птицы, не следует выбрасывать отходы их жизнедеятельности и переработки на свалки; не стоит покупать суточный молодняк птицы, яйцо и мясо птицы в неустановленных местах; перемещение птицы и птицепродукции должно осуществляться по согласованию с государственной ветеринарной службой.