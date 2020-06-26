Орловцам рассказали как выбрать безопасные сухофрукты

В идеале абрикосы, виноград и фиги (из них получают инжир) нужно сушить при высоких температурах в течение длительного времени. Раньше в восточных странах эти плоды раскладывали на плоских крышах домов, а горячее солнце делало все, что нужно. Кстати, курага и изюм, полученные с помощью натуральной сушки, имеют скромный коричневый цвет, а вовсе не янтарно — золотой, как на прилавках. За привлекательный цвет отвечает диоксид серы, известный как консервант Е220, которым обрабатывают плоды для уничтожения микроорганизмов и придания товарного вида.

Обработанные сухофрукты становятся яркими и привлекательными, без черных точек, но с едва заметной пленочкой. Е220 не безобиден, он может вызвать аллергические реакции, приступы удушья у астматиков, диарею, головные боли. Кроме того, консервант способен разрушать витамин В1, необходимый организму для регулирования углеводного обмена и функционирования сердца и мозга.

Инжир также нередко обрабатывают дешевым растительным маслом для придания плодам блеска и защиты их от пересушивания и порчи. Для уничтожения бактерий и повышения сроков хранения курагу и инжир могут дополнительно вымачивать в растворе серной кислоты, а изюм — в щелочи.

Каустическую соду, известную как пищевая добавка Е524, используют для обработки изюма и маслин. Е524 в больших концентрациях вызывает дерматиты, ожоги слизистой пищевода и желудка, серьезные заболевания ЖКТ, атрофию зрительного нерва с последующей слепотой.

Еще один способ получения красивых сухофруктов — копчение жидким дымом — не менее опасным канцерогеном. Чтобы добавить блеска, поверхность сухофруктов обрабатывают жиром или глицерином.

Безусловно, концентрации всех этих веществ строго регламентированы, но зачастую при покупке сухофруктов на рынке мы часто даже не задаемся вопросом, кто и как их произвел, и не были ли нарушены пищевые нормы.

Очень многие плоды, выдаваемые за сухофрукты, таковыми вообще не являются. Прежде всего, речь идет о манго, ананасах, клубнике, киви, папайе и прочей экзотике. При сушке они теряют форму, так что производители их вовсе не сушат, а карамелизируют в сахарном сиропе. Доля сахара в конечном продукте может достигать 70–80%, что не слишком полезно для организма.

Бананы перед сушкой обычно обжаривают в рапсовом или подсолнечном масле, а после обжарки для сохранения цвета еще и обрабатывают фенолами.

Качественные сухофрукты, как правило, имеют малопривлекательный вид. Они темные, сморщенные, с пылью. Слишком яркий цвет у кураги, изюма, сушеной вишни говорит о том, что их, скорее всего, обработали диоксидом серы или пищевым красителем. Покупая сухофрукты, хорошенько принюхайтесь. Запах бензина, дыма наводит на подозрения. Сильно потрескавшиеся сухофрукты — брак. Покупайте финики с косточками, изюм и чернослив с плодоножками. Такие плоды лучше сохраняют полезные вещества. В магазине старайтесь покупать сухофрукты в прозрачной упаковке — так вы сразу сможете оценить цвет кураги, подозрительный блеск чернослива или изюма.

Пока сухофрукты дошли до вас, они сушились на земле, пылились в складах и хранилищах, прошли через десятки рук. Перед употреблением изюм замачивают в холодной воде на 5-10 минут и тщательно промывают. Несколько раз меняют воду, а в конце промывают проточной водой через сито. Курагу, чернослив, инжир промывают под проточной водой. Желательно каждый сухофрукт промыть руками, иногда даже внутри него обнаруживается песок, видимо попавший туда во время извлечения косточки. Финики промывают холодной водой. И в конце обязательно обдают сухофрукты кипятком, либо замачивают в кипятке, если они слишком жесткие и нужно их смягчить.

Будьте внимательны при покупке сухофруктов, тогда вы сохраните и приумножите свое здоровье, — напомнили в пресс-службе Россельхознадзора.