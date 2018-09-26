26 сентября 2018



Орловцам рассказали, как выбрать хорошие саженцы

Сейчас сложно сделать правильный выбор из предлагаемого рынком огромного количества сортов плодовых, ягодных и декоративных культур. В погоне за экзотическими сортами порой забывается, что лучше всего приживаются, не болеют и плодоносят саженцы, выращенные в местных почвенно-климатических условиях. В первую очередь важно выбирать сорта, устойчивые к таким вредным объектам, борьба с которыми неэффективна и неэкономична. К примеру, парша яблони и груши осенне-зимних сортов, почковые клещи на черной и красной смородине, американская мучнистая роса смородины и крыжовника, листовые пятнистости, фитофторы земляники.

Приобретать посадочный материал следует лишь в специальных питомниках, где качество и здоровье продукции гарантируется сертификатом, который обязан предъявлять продавец. В нём указывается место выращивания и саженцев и рассады, что может помочь избежать покупки часто завозимых с юга не зимостойких сортов или подвоев. Нужно также следить за наличием печатных этикеток на каждом деревце, где указываются привойно-подвойная комбинация, цвет и время созревания будущих плодов.

С несертифицированными саженцами из других регионов могут быть занесены опасные вредные организмы. Последними «новинками» в средней полосе стали галловый облепиховый клещ , вирусная рябуха смородины из Сибири, монилиоз вишни, фитофторные гнили стеблей и корней земляники и малины, бактериальный ожог семечковых, ряд пятнистостей и гнилей малины, земляники, вирусные болезни всех культур. И таких примеров множество, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Здоровые саженцы имеют упругую блестящую кору без трещин, наплывов, язв. Кончики ветвей должны быть упругие без налетов мучнистой росы, не сухие. Если побеги саженцев смородины выглядят ослабленными и привядшими, полезно срезать их верхушки и посмотреть, нет ли внутренних «червоточин». При их обнаружении такие растения нужно уничтожить. Почки должны быть здоровыми. Листья, если не удалены- без пятен, с нормальными зубчиками по краям, без побледнения окраски, побурения и засыхания, связанных с обилием паутинных или других клещей. Корни должны выглядеть сочными, упругими, светлоокрашенными.

 

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Опубликовано 26 Сен 2018 в 17:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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