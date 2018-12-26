Орловцам рассказали, как выбрать самое вкусное авокадо

Во многих магазинах нашего города успешно продают авокадо. Называют авокадо по-разному: и «лесное масло» — из-за нежной и мягкой мякоти, и «аллигаторова груша» — за зеленый цвет кожуры и форму плода. Традиционно авокадо считается фруктом, поскольку растёт на дереве (кстати, вечнозелёном) и обладает крупной косточкой внутри. Но по составу и вкусу оно больше походит на овощ (чем-то напоминает тыкву) — содержит совсем немного сахара, сытное, вкус мякоти невыраженный. Из-за этих свойств авокадо часто используют как компонент основного блюда или ингредиент в салатах.

Полезные свойства авокадо:

1. Авокадо способно усиливать массу тела, но речь не идёт о жировой прослойке. Поэтому плод с удовольствием кушают при похудении и ожирении с целью ускорения обмена веществ. Фрукт повышает метаболизм, и на этом фоне снижаются объёмы тела.

2. Ценность авокадо сосредоточена в его способности улучшать деятельность пищеварительной системы и смазывать стенки желудка. Еда больше не залёживается и не бродит в пищеводе, снижается частота вздутий и запоров. Некоторые врачи прописывают авокадо к приёму для нормализации кислотности желудка.

3. Заморский плод принимают люди, у которых выявлены заболевания онкологического характера. Авокадо перекрывает циркуляцию крови в районе опухоли, запуская уничтожение образований. В целях профилактики фрукт нужно кушать ежедневно для нейтрализации свободных радикалов.

4. В составе имеется всем известный бета-каротин, который необходим человеку для поддержания здоровья глаз. Кушайте авокадо, если у вас упадок зрения или имеются другие отклонения такого плана. Плод предотвращает такое заболевание как глаукома и катаракта.

5. При длительном приёме жёстких антибиотиков рекомендуется включать авокадо в повседневное питание. Мякоть плода предупредит разрушительное влияние медикаментов на клетки печени и восстановит её структуру.

6. Полезно применять масло авокадо, которое прекрасно борется с проблемами дерматологического характера. Состав накладывают в виде компрессов на раны и ссадины, маслом лечат экзему, лишай, дерматит, псориаз.

7. Авокадо благоприятно отражается на половой системе человека и репродуктивной деятельности.

Как выбрать авокадо и не ошибиться? — рассказали в пресс-службе «Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории». Первое – цвет. У авокадо оттенок варьирует от светло-зелёного до чёрного. Хорошим он может оказаться и в первом случае, и во втором. Главное условие – сочетание плотности и окраса. Взяв в руки авокадо, обращайте внимание на сочетание цвета и твёрдости. Если планируете есть его в день покупки, оно должно быть умеренно мягким и тёмно-зелёным. А светлые и твёрдые без потерь качества пролежат до 5 дней. Отдельные тёмные или белёсые пятна на кожуре – причина отложить в сторону «избранника». Поверхность плода должна быть однородной, без вмятин. Авокадо с ровной блестящей поверхностью – внутри крупная сердцевина, и кожица снимается только ножом вместе с частью мякоти. Морщинистая поверхность – то, что нужно, оболочка легко снимается даже без ножа и не цепляет съедобную часть. Косточка у него намного меньше. Идеально, если при лёгком нажатии на поверхность остаётся вмятина, которая медленно исчезает. Это признак готового к употреблению плода.

Ещё один фактор, который выдаёт некачественное авокадо – черенок. Он подскажет, не гнилой ли плод внутри. Черенок должен быть светло-коричневым или светло-жёлтым. У недозревшего авокадо оттенок будет салатовый. Если у твёрдого авокадо черенок тёмно-коричневый или чёрный, фрукт гнилой внутри. Мягкий плод с коричневатым или жёлтым черенком подходит для использования в этот же день.