24 января 2020



Орловцам рассказали, как выбрать самый лучший “глаз дракона”

На Орловщину поступает немало фруктов из Китая, Вьетнама, Тайланда, Африки вместе с которыми можно завезти различных вредителей и болезни растений, в т.ч. имеющих карантинное значение для нашей страны. Это могут быть восточные или персиковые плодожорки, фруктовые мухи и мухи горбатки. К слову, восточная фруктовая муха повреждает более 300 культурных растений: яблоки, груши, перец и т.д. Занос и распространение этого вредителя чреват серьёзными экономическими последствиями для отечественных производителей плодоовощной продукции, обычных садоводов и огородников.

Вот почему, выбирая в магазине экзотические фрукты, следует более внимательно отнестись к этому вопросу.

Сегодня всё больший спрос у российского потребителя набирает заморская ягода – личи (некоторые называют ее «глаз дракона»). Это плоды вечно-зелёного тропического дерева, произрастающего в странах Юго-Восточной Азии и Южной Африки. Кожура их розово-красного цвета, покрыта многочисленными остроконечными бугорками, легко отделяется от мякоти, несъедобна. Мякоть полупрозрачная и желеобразного вида с косточкой овальной формы в центре плода. По вкусу напоминает смесь винограда и клубники. В личи содержится много белков, пектиновые вещества, калий, магний и витамин С.

При выборе такого фрукта визуальная оценка играет главную роль. Если кожица личи является очень темной, это говорит о несвежести продукта и начавшихся процессах брожения. На поверхности плода не должно быть вмятин, царапин и следов загрязнений. Кожура не должна быть излишне влажной или подсохшей, а цвет кожицы — блёклым и неравномерным. Спелый фрукт обладает приятным ароматом, без посторонних запахов. Плод должен быть упругим, не оставлять следов нажатия пальцем. О заражённости фруктов личинками мух подскажут следы уколов яйцеклада насекомого, отложенного под кожицу плода, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

 

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Опубликовано 24 Янв 2020 в 15:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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