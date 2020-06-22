Орловцам рассказали, как выбрать вкусную и спелую черешню

Специалисты Роскачества советуют в первую очередь обратить внимание на наличие и цвет черешков. Погрубевшие и сухие черешки говорят о том, что черешня долго хранилась. Такие ягоды менее сочные и полезные, чем свежие.

«Разный цвет плодов в одной коробке означает, что либо черешню собирали неаккуратно, снимая недозревшие плоды вместе с вызревшими, или в партии смешаны разные сорта, а значит, у отдельных плодов может быть разный вкус, и при хранении они будут вести себя по разному», — предупреждают эксперты.

Хранить черешню рекомендуется в холодильника, а мыть непосредственно перед подачей, — добавили в пресс-службе “Центральной научно-методической ветлаборатории”.