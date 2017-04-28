Орловцам рассказали, как защитить урожай слив

В «Орловский референтный центр Россельхознадзора» обратились встревоженные садоводы-любители с просьбой определить причину поражения сливового дерева – цветов, веток, листьев, побегов, которые побурели и увяли. Так же болезнь проявилась и в виде гнили плодов, которые стали мягкими и бурыми, а сверху покрылись серыми подушечками со спорами грибов. Пораженные сливы не опадали и оставались висеть на дереве.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, в ходе проведения лабораторной экспертизы было подтверждено такое заболевание, как серая гниль или монилиальный ожог. Монилиальный ожог – одно из самых опасных заболеваний садовых деревьев. В группе риска – яблони, груши, сливы, персики, вишни и абрикосы. Инфекция распространяется очень быстро, поражая цветы, а затем и все дерево, включая плоды. В результате вы можете потерять урожай, а в перспективе – и все дерево. Причина заболевания — гриб Monilia. Он поражает культуру через пестик цветка, прорастает в цветоножку и попадает в ветвь. В мае – это опавшие завязи и цветы, явление может быть не массовым. В июне – засохшие ветви, теперь уже в большом количестве. Далее вы увидите пораженные листья, а затем и плоды.

Чтобы предотвратить заболевание необходимо выполнять ряд мер: в первую очередь весенний и осенний сбор гнилых плодов. Затем необходимо провести вырезку поврежденных побегов, ветвей и соцветий с последующим сжиганием. Соцветия удаляют спустя 3 недели после окончания периода цветения сливы. Необходимо также регулярно бороться с вредителями сливы, которые являются переносчиками серой гнили.

Можно делать и профилактические обработки. Перед началом цветения опрыскивают почву и сливовые деревья «Нитрафеном», купоросом железным и медным. Второй раз опрыскивают раствором препаратов «Каптан», «Купрозан», «Фталан», хлорокисью меди или бордоской жидкостью. Уже перед и после цветения сливы опрыскивают препаратом «Скор» в соотношении 1 ампула на ведро воды.

Помогает в борьбе с грибком побелка штамбов и скелетных ветвей. И конечно же, пред закладкой сада лучше выбирать сорта, устойчивые к поражению гнилью – Ренклод зеленый, Венгерка ажанская и обыкновенная.

В момент проведения мероприятий по лечению слив на участках, садоводы допускают типичные ошибки:

Не осматривают регулярно деревья, что приводит к запущенной стадии болезни и затратному лечению.

Применяют лечение для сливовых деревьев, не осматривая остальные плодовые. Парша на яблоне и вредители других культур, оставленные без внимания, способствуют развитию поражения.

Нарушают агротехнические требования по уходу за сливами, что ослабляет деревья и повышает их уязвимость перед грибковыми заболеваниями.

Профилактические действия выполняют не систематически. В результате пропущенных сроков, заболевание прогрессирует.

Осенью не сжигают растительные остатки в саду и не перекапывают грунт.

Нарушают график питания деревьев.

Садоводы часто задают вопрос, опасаясь применения химических средств на своих участках, могут ли они справиться с гнилью на сливе с помощью биопрепаратов? Биопрепараты применяют комплексно. Для обработки, питания, борьбы с вредителями, улучшения почвы. Грибковые заболевания, если они уже появились, следует лечить препаратами посильнее.