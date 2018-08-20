Орловцам рассказали, как защититься от «коммунальных» мошенников

Орловцам рассказали, как избежать замены исправных приборов учета.

В малом зале администрации города Орла состоялся круглый стол по вопросам замены исправных приборов учета коммунальных услуг.

В мероприятии приняли участие сотрудники Орловского энергосбыта, Орелводоканала, «Газпром межрегионгаз Орел», управления Роспотребнадзора по Орловской области, Орловского областного общества потребителей, полиции, председатели домовых комитетов.

В Орле распространена практика, когда коммерческие организации под вымышленными предлогами меняют населению исправные приборы учета коммунальных ресурсов.

Участники круглого стола рассказали председателям домовых комитетов, какие меры необходимо предпринять, если в дом пришли якобы представители ресурсоснабжающей организации, в каких случаях действительно требуется замена приборов, а также куда обратиться, если граждане стали жертвами подобного мошенничества.

Всем представителям домовых комитетов раздали памятки. Ознакомиться с ними могут все граждане, информирует администрация Орла.