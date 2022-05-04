Орловцам рассказали, какую опасность представляют живущие в подвалах бездомные кошки

Кроме укусов, вызывающих зуд, а часто и аллергические реакции, особенно у маленьких детей, комары могут быть переносчиками около сотни различных заболеваний, в т.ч. и дирофиляриоза. Ареол распространения дирофиляриоза на территории Российской Федерации в последние годы заметно расширяется: если ранее этот паразитоз был распространен в странах СССР и СНГ, то в последние годы регистрируется уже в большинстве субъектах Российской Федерации. Дошел он уже и до соседней — Курской области.

Дирофиляриоз — гельминтоз, иначе глистная инвазия, которая вызывается круглыми червями — нематодами. Источником заболевания являются чаще всего собаки и кошки, в том числе бездомные. Комары же выступают в качестве переносчиков личинок дирофилярий. Дирофилярии могут передаваться человеку различными видами комаров, в том числе комарами, круглогодично обитающими в теплых, влажных подвальных помещениях многоквартирных домов. Человек не является источником инвазии, а только лишь тупиковым хозяином, поскольку самки не достигают в его организме половой зрелости. Как полагают, большинство личинок при попадании в организм человека гибнет.

Лечение дирофиляриозадля человека заключается в полном удалении паразита хирургическим путем.

Важен тот факт, что никто не может быть застрахован от того, что укусивший комар не является переносчиком личинки дирофилярии.

При нахождении в местах скопления комаров — за городом, на даче, в лесу, у водоемов нельзя оставлять участки тела непокрытыми одеждой. Необходимо использовать репелленты – препараты, отпугивающие насекомых. Репелленты лучше всего покупать в аптеках, при этом есть репелленты, специально предназначенные для детей, в том числе и младшего возраста. Репеллентами, которые выпускаются в виде кремов и аэрозолей (аэрозоли удобнее в применении), обрабатываются открытые участки кожи в соответствии с инструкцией по использованию средства. Существуют также и репелленты для животных, с этой же целью могут использовать специальные ошейники.

В населенных пунктах с большим количеством комаров следует ограничить прогулки с собакой в вечернее и ночное время.

Старайтесь не допускать комаров в закрытые помещения (устанавливать противомоскитные сетки, в помещениях применять фумигаторы).

Проводите обследование и дегельминтизацию инвазированных домашних собак и кошек, при любом недомогании питомца необходимо обращаться к ветеринару.

При подозрении на заражение гельминтами следует срочно обратиться к врачу.