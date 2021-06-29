Орловцам рассказали о “гаражной амнистии”

В большом зале администрации Орла собрали всех председателей гаражных кооперативов. Им подробно разъяснили процедуру подачи документов на оформление в упрощённом порядке прав граждан на гаражи и земельные участки под ними. Встречу при участии Росреестра провёл замглавы по финансово-экономическому блоку Алексей Степанов.

“Гаражная амнистия” будет действовать с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2026 года. Новый закон позволит легализовать гаражи, построенные на принадлежащих муниципалитетам земельных участков до 30 декабря 2004 года, то есть до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ. Это должна быть капитальная, имеющая прочную связь с землёй постройка, не признанная самовольной по суду или решению органа местного самоуправления.

В пресс-службе горадминистрации напомнили, что под гаражную амнистию не попадают:

— гаражи, стоящие во дворах многоквартирных домов;

— подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах;

— вспомогательные по отношению к объектам индивидуальной жилой застройки, садовым домам, объектам производственного, промышленного или коммерческого назначения гаражи;

— гаражи, используемые для предпринимательской деятельности по оказанию услуг по ремонту, техобслуживанию и мойке транспортных средств;

— гаражи, построенные после 30 декабря 2004 года, то есть после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.

Итак, если гараж соответствует предъявляемым требованиям и не противоречит исключениям, необходимо обратиться с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка под существующим гаражом в администрацию Орла по адресу: 302028, г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1, каб. 204.

К заявлению необходимо приложить:

1) документ, подтверждающий факт владения гаражом — это может быть:

▪ Любое решение органа власти, подтверждающее, что ранее был представлен земельный участок под гаражом;

▪ Любое решение завода, фабрики, совхоза, колхоза или иного предприятия, при котором был построен гараж;

▪ Справка или иной документ, подтверждающие выплату пая в гаражном кооперативе;

▪ Решение общего собрания гаражного кооператива, подтверждающее распределение гаража;

▪ Старый технический паспорт на гараж;

▪ Документ о подключении гаража к электрическим сетям или иным сетям инженерного обеспечения;

▪ Документы о наследстве;

▪ Документы, подтверждающие приобретение гаража у другого лица.

2) схему расположения земельного участка, выполненную кадастровым инженером в соответствии с требованиями п. 4 Приказа Министерства экономического развития РФ №762 от 27 ноября 2014 года.

Срок рассмотрения заявления — 30 дней.

Результатом рассмотрения может послужить или постановление администрации Орла о предварительном согласовании предоставления земельного участка, или отказ.

В случае положительного решения администрации Орла заявителю необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана земельного участка и технического плана гаража. Тот, в свою очередь, направляет получившийся межевой план в электронном виде в администрацию Орла.

Администрация Орла в течение пяти рабочих дней после получения кадастрового плана обращается в Росреестр для постановки земельного участка на государственный кадастровый учёт. Итог этого — выписка из ЕГРН.

Для завершения оформления прав и на земельный участок, и на гараж необходимо обратиться в управление муниципального имущества администрации Орла с решением о предварительном согласовании предоставления земельного участка; техническим планом на гараж; и выпиской из ЕГРН.

В результате заявитель получит выписку из ЕГРН на земельный участок и гараж, подтверждающие регистрацию прав.

Для получения дополнительных справок по тематике обращайтесь в управление градостроительства администрации Орла (ул. Пролетарская гора, 7) по телефонам: (4862) 43-32-25, 43-32-33.