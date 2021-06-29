Орловцам рассказали о “гаражной амнистии”
В большом зале администрации Орла собрали всех председателей гаражных кооперативов. Им подробно разъяснили процедуру подачи документов на оформление в упрощённом порядке прав граждан на гаражи и земельные участки под ними. Встречу при участии Росреестра провёл замглавы по финансово-экономическому блоку Алексей Степанов.
“Гаражная амнистия” будет действовать с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2026 года. Новый закон позволит легализовать гаражи, построенные на принадлежащих муниципалитетам земельных участков до 30 декабря 2004 года, то есть до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ. Это должна быть капитальная, имеющая прочную связь с землёй постройка, не признанная самовольной по суду или решению органа местного самоуправления.
В пресс-службе горадминистрации напомнили, что под гаражную амнистию не попадают:
— гаражи, стоящие во дворах многоквартирных домов;
— подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах;
— вспомогательные по отношению к объектам индивидуальной жилой застройки, садовым домам, объектам производственного, промышленного или коммерческого назначения гаражи;
— гаражи, используемые для предпринимательской деятельности по оказанию услуг по ремонту, техобслуживанию и мойке транспортных средств;
— гаражи, построенные после 30 декабря 2004 года, то есть после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.
Итак, если гараж соответствует предъявляемым требованиям и не противоречит исключениям, необходимо обратиться с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка под существующим гаражом в администрацию Орла по адресу: 302028, г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1, каб. 204.
К заявлению необходимо приложить:
1) документ, подтверждающий факт владения гаражом — это может быть:
▪ Любое решение органа власти, подтверждающее, что ранее был представлен земельный участок под гаражом;
▪ Любое решение завода, фабрики, совхоза, колхоза или иного предприятия, при котором был построен гараж;
▪ Справка или иной документ, подтверждающие выплату пая в гаражном кооперативе;
▪ Решение общего собрания гаражного кооператива, подтверждающее распределение гаража;
▪ Старый технический паспорт на гараж;
▪ Документ о подключении гаража к электрическим сетям или иным сетям инженерного обеспечения;
▪ Документы о наследстве;
▪ Документы, подтверждающие приобретение гаража у другого лица.
2) схему расположения земельного участка, выполненную кадастровым инженером в соответствии с требованиями п. 4 Приказа Министерства экономического развития РФ №762 от 27 ноября 2014 года.
Срок рассмотрения заявления — 30 дней.
Результатом рассмотрения может послужить или постановление администрации Орла о предварительном согласовании предоставления земельного участка, или отказ.
В случае положительного решения администрации Орла заявителю необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана земельного участка и технического плана гаража. Тот, в свою очередь, направляет получившийся межевой план в электронном виде в администрацию Орла.
Администрация Орла в течение пяти рабочих дней после получения кадастрового плана обращается в Росреестр для постановки земельного участка на государственный кадастровый учёт. Итог этого — выписка из ЕГРН.
Для завершения оформления прав и на земельный участок, и на гараж необходимо обратиться в управление муниципального имущества администрации Орла с решением о предварительном согласовании предоставления земельного участка; техническим планом на гараж; и выпиской из ЕГРН.
В результате заявитель получит выписку из ЕГРН на земельный участок и гараж, подтверждающие регистрацию прав.
Для получения дополнительных справок по тематике обращайтесь в управление градостроительства администрации Орла (ул. Пролетарская гора, 7) по телефонам: (4862) 43-32-25, 43-32-33.