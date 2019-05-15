Орловцам рассказали о «подводных камнях» приобретения квартиры за счет маткапитала

Главная опасность, с которой сталкиваются покупатели подобной недвижимости – признание сделки недействительной. Это возможно в первую очередь в случае, если продавец не выделил доли в квартире своим несовершеннолетним детям. Лучше дополнительно перепроверить все документы перед подписанием договора купли-продажи, — пояснили в пресс-службе Росреестра.

Если все сделано правильно, и доли в квартире принадлежат несовершеннолетним членам семьи, обратите внимание на наличие разрешения от органов опеки. Без него родители или опекуны не имеют права продавать недвижимость.

Также необходимо проверить, обеспечены ли будут дети жильём после завершения сделки. По закону, это обязанность родителей, что осложняет проведение многих сделок с недвижимостью. Впоследствии органы опеки могут решить, что новая квартира не соответствует нормам – и сделка сможет быть расторгнута в принудительном порядке.

Помните, что некоторые собственники в мошеннических целях скрывают факт покупки квартиры на средства материнского капитала.

Во всех этих ситуациях суд обычно принимает сторону продавца, даже после расторжения сделки. Современный контроль над сделками с недвижимостью с привлечением материнского капитала несовершенен, что привлекает мошенников. Владельцев квартиры обычно обязывают вернуть средства покупателю, но наше законодательство более лояльно к семьям с детьми, что может вызвать серьёзную задержку с возвращением средств.

Чтобы избежать для себя последствий неудачной покупки недвижимости, всегда тщательно проверяйте документы продавца квартиры. Если вам хоть что-то в них кажется подозрительным, пересмотрите данные ещё раз, лучше вместе с юристом.

Это актуально не только при покупке квартиры у семей с детьми: при любом подозрении лучше проверить, точно ли всё в порядке. В случае, если вы подозреваете, что проблема именно в материнском капитале, уделите особое внимание наличию у несовершеннолетних долей. Дополнительно стоит потребовать выписку о расходовании средств сертификата на материнский капитал.

Избежать проблем, связанных с покупкой вторичной недвижимости, приобретенной за материнский капитал, можно в случае, если ей владеют все члены семьи, включая несовершеннолетних, органы опеки дали своё согласие на проведение сделки, а несовершеннолетним предлагается новое жильё.