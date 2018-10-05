5 октября 2018



Орловцам рассказали о том, как оформить землю под своей многоэтажкой

С июля текущего года внесены изменения в законодательство о многоквартирных домах. Теперь собственникам квартир в многоквартирном доме дана возможность обращаться в органы власти с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, без необходимости длительной процедуры выбора уполномоченного на общем собрании всех жителей. Действовавшие ранее положения были признаны не соответствующими Конституции РФ, так как они препятствовали собственникам обращаться в органы государственной власти или органы местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка. Новыми поправками предусматривается возможность обращаться с соответствующим заявлением как любому уполномоченному собранием собственников помещений, так и владельцу жилого и даже нежилого помещения в многоквартирных домах в индивидуальном порядке, — рассказали в пресс-службе Росреестра.

 

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Опубликовано 05 Окт 2018 в 13:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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