Орловцам рассказали о возможностях новой «дачной амнистии»

Упрощенный порядок оформления прав собственности на дачную недвижимость будет действовать до 1 марта 2021 года. В кадастровой палате разъяснили порядок оформления при новой «дачной амнистии». Граждане смогут в упрощенном порядке осуществить оформление в собственность загородной недвижимости. Кроме того, закон продлит до 1 марта 2022 года срок льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в публичной собственности, для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ).

«Основные изменения коснутся дачников. Внимание на объекты, которые построены на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства. Ранее действие дачной амнистии распространялось на объекты недвижимости, расположенные на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)» — рассказывает заместитель директора кадастровой палаты по Орловской области Вячеслав Бувин.

Обладатели правоустанавливающих документов на земельные участки для садоводства смогут оформить в собственность дома или строения на основании технического плана здания. Необходимым документом для его подготовки является декларация, составленная правообладателем объекта недвижимости.

«Чтобы оформить собственность, владелец должен обратиться к кадастровому инженеру, он в свою очередь, подготовит технический план. Далее достаточно предоставить пакет документов с заявлением о кадастровом учете и регистрации прав. Это можно сделать лично, почтовым отправлением или в электронном виде», — продолжает Вячеслав Бувин.

Что касается объектов недвижимости, расположенных на землях под ИЖС, для них сохраняется действующий порядок: оформление прав проводится при соблюдении уведомительного порядка, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ. В данном случае владельцу потребуется направить в администрацию субъекта РФ уведомление о планируемом строительстве, в том числе, описание параметров объекта недвижимости. После — уведомление об окончании строительства с приложением, в том числе, технического плана здания.

Оформление права собственности возможно только после получения застройщиком уведомления о соответствии построенного объекта заявленным характеристикам.

«Оформление собственности будет невозможным, если владелец вместо планируемого двухэтажного дома, построил трехэтажный. В этом случае администрация субъекта выдаст уведомление о несоответствии параметров объекта заявленным», — объяснил Вячеслав Бувин.

Законопроект также вносит ряд поправок в отношении норм и правил определения цен на кадастровые работы. Так, для предотвращения неоправданного завышения цен, субъекты РФ на бессрочной основе наделяются правом устанавливать предельные расценки на услуги кадастровых инженеров. Эта поправка касается земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального жилищного и гаражного строительства, а также расположенных на них объектов недвижимости. Кроме того, продлевается срок бесплатного предоставления земельных участков, находящихся в публичной собственности, в том числе земель общего пользования, в собственность членам садоводческих и огороднических товариществ.