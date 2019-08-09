От цифровых мошенников орловцев защитит… бумага

Совершать сделки с недвижимостью в электронном виде теперь возможно только в случае, если собственник заранее уведомил об этом Росреестр в бумажной форме. В противном случае Росреестр не сможет принимать документы о переходе права на квартиру или дом в электронном виде. Таким образом, у владельцев недвижимости будет гарантия, что без их ведома электронные документы о переходе прав не будут приняты к исполнению.

Такие поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости» внесены 2 августа текущего года, после того, как в России появился новый вид цифрового мошенничества с недвижимостью. Теперь закон защищает граждан от мошеннических действий с недвижимостью с использованием электронной подписи. Он направлен на предотвращение случаев, когда мошенники завладевают чужими квартирами путем подачи документов на государственную регистрацию прав с незаконным использованием электронной подписи собственника.

Возможность подать заявление о запрете проведения сделок без личного участия собственника недвижимости предусмотрена законодательством начиная с 2013 года. С этого момента отмечается рост таких заявлений, поданных собственниками недвижимости в Росреестр. С начала года более 1500 орловцев уже запретили сделки со своей недвижимостью без личного участия собственника. В настоящее время в Едином госреестре недвижимости содержится свыше 21 тысячи актуальных записей о запрете регистрационных действий с недвижимостью.