Орловцам рассказали об опасности «кошачьей чумки»

Специалисты отдела вирусологии «Орловского референтного центра Россельхознадзора» провели 4 исследования на вирусное заболевание – панлейкопению кошек. Был выявлен один положительный случай. В пресс-службе ведомства напомнили, что «кошачья чумка» отличается высокой контагиозностью, высокой температурой, поражением желудочно-кишечного тракта, респираторных органов, сердца, общей интоксикацией и обезвоживанием организма. Не опасна для человека.

Основным источником заражения и распространителем инфекции служат больные и уже переболевшие панлейкопенией кошки, которые выделяют возбудителя болезни во внешнюю среду с фекальными и рвотными массами. Вирус в кале кошек появляется одновременно с первыми клиническими проявлениями панлейкопении, и ко второму-третьему дню от начала болезни его содержание в нём достигает максимума.

Существует мнение, что во время рвоты парвовирусы проникают также в верхние дыхательные пути кошки и далее выделяются во внешнюю среду воздушнo-капельным путём. Возможен также трансмиссивный механизм заражения — через кровососущих насекомых, в частности, блох. Также не исключается возможность внутриутробного заражения котят.

Болезни предшествует инкубационный период, который длится 2-10 дней. Затем появляются первые клинические проявления болезни, выраженность которых зависит от возраста животного, степени патогенности возбудителя, а также от иммунитета животного.

В случае острого протекания болезни состояние животного резко ухудшается, его температура быстро повышается до 41 °С и выше. Кошки отказываются от корма. Появляется рвота; рвотные массы имеют зеленоватo-жёлтый цвет, содержат слизь, иногда кровь. Моча кошек становится тёмнo-жёлтой с колебаниями до светлo-оранжевого. Фекалии становятся жидкими и со зловонным запахом, часто с примесью крови и фибрина. В них содержится значительное число вирусов. Слизистая оболочка ротовой полости кошек становится сухой и синюшной, к основной болезни также присоединяются конъюнктивиты и риниты.

Поведение заболевших животных резко изменяется: кошки прячутся в укромных местах, при лихорадке ищут прохладные места. Они лежат на животе, запрокинув голову и вытянув конечности, либо сидят сгорбившись в тёмном месте.

Кошки часто сидят над миской с водой, но не пьют её. Это связано как с обезвоживанием организма, так и с резко болезненными ощущениями в животе: кишечник растягивается жидкостью и газами, лимфоузлы брыжейки увеличиваются. Ввиду обезвоживания организма кошки сильно худеют, шерсть становится тусклой, кожа — сухой и вялой. У старых кошек может возникнуть отёк лёгких, сопровождающийся влажными хрипами. Кошки вне зависимости от возраста могут впасть в кому, у них могут возникнуть судороги.

В случае сверхострого течения панлейкопении происходит внезапная смерть кошки. При лёгком течении кошки испытывают только недомогание, а болезнь выявляется только при исследовании крови.

Острая форма заболевания протекает 1-10 дней. Болезнь весьма опасна: среди котят смертность достигает 90 %. Кошки, пережившие первые 3-4 дня, обычно выздоравливают, но остаются вирусоносителями. Универсальное лекарство для борьбы с панлейкопенией (в силу чрезвычайной живучести вируса) пока не изобретено. Справиться с чумкой помогают комплексные меры: во-первых, применение этиотропных препаратов для уничтожения FPV, и, во-вторых, использование медикаментов, купирующих основные симптомы. Уберечь животное от заражения чумкой призвана вакцинация. Нельзя прививать ослабленных, больных, беременных и лактирующих кошек. Поскольку самой незащищенной категорией являются котята, им ставят прививки, начиная с 2-месячного возраста.