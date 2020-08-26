Орловцам рассказали об особенностях учебы в период пандемии

Ровно через неделю школьники вернутся за парты. Около 4 тыс. первоклассников впервые откроют учебники. Увы, в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией учиться они будут в несколько изменённом формате. Каком именно — рассказала замглавы горадминистрации по социальному блоку Екатерина Данилевская. Она подчеркнула, что, несмотря на непростые условия — кредиторскую задолженность, блокировку счетов, новые требования по недопущению распространения инфекций, — все 134 образовательных учреждения готовы к новому учебному году. 77 детских садов, 42 учреждения общего и 15 учреждений дополнительного образования успешно прошли традиционную проверку межведомственных комиссий.

В связи с эпидобстановкой теперь день работников общеобразовательных учреждений будет начинаться с дезинфекции классных кабинетов, рекреаций и санузлов, а для школьников — с термометрии. «Прошу родителей внимательно отнестись к здоровью своих детей. Если у ребенка есть признаки респираторного заболевания, оставьте его дома, вызовите врача и обязательно сделайте тест на новую коронавирусную инфекцию», — подчеркнула Екатерина Данилевская.

По-иному в этом году будет выстроен и учебный процесс. Управление образования администрации Орла совместно с общеобразовательными учреждениями разработали специальное расписание занятий и перемен с закреплением отдельного кабинета за каждым классом. Иными словами, вне зависимости от звена обучения — начальная, средняя или старшая школы, — ученики будут заниматься только в «своём» помещении. В соответствии с рекомендациями Роспотребназора в общеобразовательных учреждениях также введён запрет на проведение массовых мероприятий до 31 декабря 2020 года. В связи с этим было принято решение не проводить общешкольные торжественные линейки, посвящённые Дню знаний.

«Мы понимаем беспокойство родителей первоклассников и выпускников. Но, к сожалению, с учётом эпидемиологической обстановки мы не смогли принять решение о возможности проведения общешкольных торжественных линеек. Здоровье детей — в приоритете. Когда показатели по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией стабилизируются, мы найдём возможность порадовать детей и компенсировать отсутствие Дня знаний», — отметила Екатерина Данилевская.

Ожидаются изменения и в схеме питания школьников. В соответствии с указом президента РФ, с 1 сентября 2020 года учащиеся 1-4 классов будут получать бесплатное горячее питание. В Орле эта практика и так реализуется, но, поскольку на реализацию возложенных полномочий будут выделяться федеральные средства, качество завтраков и обедов улучшится. Так, по информации Екатерины Данилевской, если раньше первый приём пищи обходился в 40 рублей, то теперь его стоимость составит 56,4 рубля на ребёнка. Увеличилось финансирование и на второй приём пищи: 60 рублей вместо 58 рублей. Исходя из расширенных финансовых возможностей совместно с Роспотребнадзором уже переработано меню.

Подытоживая, Екатерина Данилевская попросила родителей учащихся с пониманием отнестись к введённым с нового учебного года изменениям. Они носят временный характер, но необходимы для обеспечения безопасности детей.