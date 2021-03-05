Орловцам рассказали, почему проездные попадают в стоп-лист

Пресс-служба городской администрации совместно с РИЦ рассмотрела ряд причин, по которым обращаются граждане в первые дни месяца. Всех волнует, почему их проездной оказался в стоп-листе. Как заверили в РИЦ, причин может быть несколько:

1) Ошибочно вместо Единого социального проездного билета (ЕСПБ безлимитный за 450 рублей) приобретают Единую транспортную карту (ЕТК на 30 поездок за 450 рублей).

Разница в том, что ЕСПБ действует на всех видах транспорта, а ЕТК — только на городских видах транспорта: одно- и двузначных маршрутах. Соответственно граждане совершают поездки по ЕТК на трехзначных маршрутах или превышают лимит свыше 30 поездок. При этом появляется задолженность перед перевозчиками, у которых были совершены данные поездки. До момента погашения этой задолженности возможность приобретения проездного билета на следующий месяц автоматически блокируется.

Большинство граждан, к сожалению, ожидают первое числа месяца и начинают одномоментно обращаться в РИЦ. Однако напомним, что приобретение проездного билета на следующий месяц доступно с 15-го числа текущего месяца и в этот период вопросы решаются штатно, без каких-либо массовых обращений.

2) По проездным билетам «Для пенсионеров», «Для учащихся» также имеет место нарушение правил пользования. Граждане или совершают свыше 50 поездок, или совершают проезд на трёхзначных маршрутах. Из-за этого карта попадает в стоп-лист, и приобрести проездной на следующий месяц становится невозможным. В этом случае также лучше не откладывать поход в РИЦ до первых чисел месяца.

3) Граждане несвоевременно приобретают проездной билет, который доступен с 15-го числа предшествующего месяца, но при этом 1-го числа нового месяца пробуют совершить поездку. После такой операции карта попадает в стоп-лист до момента погашения задолженности.

Стоит отметить, что активные пользователи Интернета могут самостоятельно управлять своими проездными билетами. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте АО «РИЦ» ric-orel.ru в «Личном кабинете пассажира». После регистрации будет доступен функционал отслеживания поездок, пополнение проездного билета, погашение задолженности с последующим выведением карты из стоп-листа.

Для решения вопросов граждан дистанционно, без обращения в Центр обслуживания РИЦ, дополнительно запланирован запуск расширенного колл-центра с возможностью обработки всех поступающих обращений граждан. Колл-центр будет задействован с 10 марта 2021 года. Режим работы колл-центра будет круглосуточным, без перерывов и праздничных дней.

В настоящий момент Центр обслуживания РИЦ располагается по адресу ул. Брестская, 12 (рядом с магазином «Всё для танца»). Режим работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45), пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв: с 13:00 до 13:45).

Телефоны Центра обслуживания РИЦ — 8-800-450-10-27 (звонок бесплатный) 8-920-085-65-49 8-920-082-34-00. Время работы указанных телефонов совпадают с временем работы Центра обслуживания РИЦ.