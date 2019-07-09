Орловцам рассказали про мифы об электронных больничных

Два года на территории Орловской области действует электронный листок нетрудоспособности и, казалось бы, все уже привыкли к его существованию. Однако до сих пор есть граждане, которые опасаются брать электронный больничный, ссылаясь на кем-то придуманные мифы.

Миф №1: Недовольство работодателя

Частые высказывания: «Если врач выдаст мне больничный в электронном виде, то мне нечего будет показать на работе в качестве доказательства своей болезни» или «Мне его не оплатят, так как наша организация не подключилась к электронной системе».

Во-первых, если вам оформили электронный листок нетрудоспособности, то достаточно будет назвать лишь его номер своему работодателю. Если вдруг вы забыли номер или хотите распечатать данные, можете легко узнать информацию об электронном листке нетрудоспособности в своем личном кабинете застрахованного лица по адресу cabinets.fss.ru. Для входа используются те же логин и пароль, что и для портала gosuslugi.ru.

Во-вторых, если работник оформил электронный листок нетрудоспособности, у работодателя есть несколько простых вариантов, которыми можно воспользоваться для загрузки электронного листка своего сотрудника.

Миф №2: На работе узнают диагноз

«В электронном листке нетрудоспособности можно увидеть код заболевания и, если покопаться в интернете, легко можно вычислить диагноз работника», — так гласит миф.

В электронном больничном отображается код причины нетрудоспособности, но он не является кодом диагноза заболевания. В таком же виде код указывается и в бумажном бланке листка нетрудоспособности. Таким образом, работодатель видит только причину временной нетрудоспособности: общее заболевание, уход за членом семьи, травма на производстве и другие.

Миф №3: Электронный больничный выдают только в крупных городах

«Электронные листки нетрудоспособности — только для больших городов. Больницы небольших городков и населенных пунктов лишены подобной возможности, считают многие».

И снова ошибка. Как показала практика, центральные районные больницы весьма активно участвуют в проекте. В Орловской области одним из первопроходцев стала именно Болховская районная больница. Так называемые «юбилейные» листки (кратные тысяче, десяти тысячам и далее) появляются зачастую в таких медицинских организациях.

Миф №4: Систему могут взломать хакеры

«А что если хакеры взломают сервис и обнародуют все данные?»

Такое исключено, так как база данных Фонда социального страхования имеет высочайшую степень защиты и не имеет прямого выхода в интернет. Она расположена в защищенном сегменте, что полностью исключает ее взлом. Информация, которая отображается в личном кабинете пациента, проходит многоуровневую фильтрацию и ступени защиты.

Миф №5: Не все клиники могут подключиться к сервису

В этот миф продолжают верить некоторые частные медицинские центры. Негосударственные медицинские организации считают, что они не могут вступить в проект и пользоваться электронным листком нетрудоспособности. Однако это не так. Для негосударственных медицинских центров нет преград в подключении к системе оформления электронных листков нетрудоспособности. Сервис доступен при условии, что есть лицензия на медицинскую деятельность, включая проведение экспертизы временной нетрудоспособности. Форма собственности медицинской организации в этом случае значения не имеет. Например, недавно открывшаяся в Орловской области клиника «Центр ЭКО», уже активно выдает электронные листки нетрудоспособности.

За время действия проекта в регионе было выдано около 68 тысяч электронных листков нетрудоспособности. Согласно подсчетам, уже каждый 3-й листок нетрудоспособности выдается в электронном виде, — рассказали в пресс-службе ФСС.