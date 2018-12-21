Орловцам расскажут о глубинных смыслах богослужений

Многие ходят в храм годами, но не могут похвастаться тем, что понимают то, что происходит за богослужением, что читается и поется, — рассказали в пресс-службе митрополии. Чтобы помочь желающим узнать глубинный смысл, который заложен в богослужебные тексты РПЦ, в Иверском храме пройдет цикл открытых лекций по изучению богослужения. Первое занятие состоится уже 22 декабря (суббота) в 15.45 в трапезной Иверского храма.

— Посредством изучения текстов богослужения человеку приходит понимание службы, любовь к храму и богословские знания. На занятиях будет сделан акцент не столько на символику священнодействий, сколько на её внутреннее содержание, — рассказал организатор курса священник Димитрий Степаненков.