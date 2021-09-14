14 сентября 2021



Орловцам расскажут о пенсионных накоплениях через сайт

Орловцев начнут информировать о состоянии пенсионного счёта через личный кабинет. Соответствующий закон подписан в мае 2021 года. Теперь ПФР начнет информировать граждан о состоянии пенсионного счёта и накопленного стажа, а также о предполагаемом размере страховой пенсии по старости проактивно. Соответствующие сведения уже начали направляться в “личный кабинет” на сайте ПФР и на портал госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Сведения будут обновляться один раз в три года. Женщин начнут информировать после 40 лет, мужчин – после 45. Это позволит оценить имеющиеся у людей пенсионные права и при необходимости скорректировать собственную модель поведения в части приобретения дополнительных прав (например, путём добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с целью уплаты страховых взносов).

У каждого орловца есть индивидуальный лицевой счёт (ИЛС) в Пенсионном фонде. В нем отражается информация о стаже, заработке, страховых взносах и пенсионных коэффициентах. Дистанционно выписку из ИЛС можно получить через портал госуслуг, в “личном кабинете” на сайте ПФР (www.es.pfrf.ru), а также в мобильном приложении ПФР. Также люди вправе обратиться за сведениями о состоянии индивидуального лицевого счёта в МФЦ или в клиентскую службу ПФР, предварительно записавшись на приём.

 

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Опубликовано 14 Сен 2021 в 15:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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