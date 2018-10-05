5 октября 2018



Орловцам расскажут об особенностях прямых расчетов за ресурсы

Семинар «Прямые расчеты населения с ресурсоснабжающими организациями» пройдет 11 октября в 16.00 в большом зале администрации города Орла. На встречу с представителями ТОС приглашены поставщики электроэнергии, газа и воды. Необходимость подобного семинара вызвана тем, что до сих пор не решена проблема расчетов управляющих компаний (УК) с ресурсоснабжающими организациями (РСО) за коммунальные услуги. УК собирают с жителей домов средства за потребленные ими энергоресурсы, но не передают их поставщикам в срок. Задолженность управляющих компаний перед поставщиками ресурсов растет.

В итоге возникает реальная угроза прекращения поставки коммунальных услуг в дом, так как российское законодательство предоставляет возможность из-за долгов управляющих компаний ввести ограничение подачи ресурсов в местах общего пользования многоквартирных домов. То есть заложниками действий недобросовестных управляющих компаний (которые расходуют на собственные нужды поступившие от жильцов средства) могут стать добропорядочные жильцы, регулярно и в срок оплачивающие и свет, и воду, и газ.

Решением этой проблемы может стать переход на прямые расчеты потребителей с ресурсоснабжающими организациями. В 2018 году в Жилищный кодекс внесены поправки, регламентирующие возможность перехода жителей многоквартирных домов на прямые расчеты через собрания собственников жилья. Эти изменения закреплены в федеральном законе № 59 от 3 апреля 2018 г. Если раньше решение жителей дома могло быть обжаловано управляющей компанией, то теперь их волеизъявление служит неоспоримым основанием для перехода на прямые расчеты с поставщиками ресурсов.

Поскольку потребители регулярно обращаются с вопросами о реализации нового закона, поставщики ресурсов готовы объединить усилия в консультационной работе с населением и провести семинар для граждан, представляющих интересы жителей многоквартирных домов, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

 

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Опубликовано 05 Окт 2018 в 12:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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