Орловцам разрешили пополнять наличкой транспортные карты до 1 апреля

Банк России решил продлить срок, в течение которого не будет применять меры к кредитным организациям за пополнение наличными анонимных электронных кошельков под транспортные карты. Ранее этот период ограничивался 1 октября 2020 года, — сообщили в пресс-службе Банка России.

Таким образом, у операторов транспортных систем будет больше времени, чтобы скорректировать при необходимости свои бизнес-модели для соответствия закону «О национальной платежной системе» и продолжить оказывать гражданам такую социально значимую услугу, как пополнение транспортных карт наличными.

Напомним, что в августе этого года в силу вступили поправки в законодательство, ограничивающие пополнение наличными анонимных (неперсонифицированных) электронных кошельков, выпущенных под транспортные карты. При этом запрет не коснулся большинства действующих карт, которые выпускаются непосредственно транспортными организациями или пополняются через них.