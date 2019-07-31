31 июля 2019



Орловцам разрешили убить каждого двадцатого лося и оленя. Барсукам и косулям повезло меньше — убьют каждого двенадцатого

Орловские власти утвердили лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года. Для каждого охотничьего хозяйства лимиты индивидуальны и зависят от численности обитающих там представителей животного мира.

Например, из 1387 лосей обитающих в охотугодьях области, добычей охотников могут стать 68 особей (66 из них должны быть старше года и 2 в возрасте до года). К добыче разрешено также 18 особей благородного оленя (все должны быть старше года). Всего их в области насчитывается 441. Численность европейской косули на Орловщине составляет 7323 особи. Охотникам разрешено добыть 667 этих животных, 500 из которых должны быть старше года. Из 532 барсуков, обитающих в регионе, лимит на охоту выдан на 45 особей.

 

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Опубликовано 31 Июл 2019 в 16:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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