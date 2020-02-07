Орловцам рекомендуют иметь огнетушители не только в авто, но и дома

Сегодня такому замечательному изобретению как огнетушитель исполняется 157 лет. Огнетушители в качестве первичных средств тушения пожаров занимают одно из главных мест в системе противопожарной защиты. Они предназначены для локализации и тушения пожара на его начальной стадии, когда огонь еще не набрал силу. Для тушения уже развившегося пожара нужны куда более мощные средства. От эффективности и надежности огнетушителей, а также от их умелого применения зависит не только характер дальнейшего развития пожара, размер ущерба, который может быть им нанесен, но и жизнь людей. Статистика пожаров показывает, что большинство пожаров ликвидируется с помощью огнетушителей еще до прибытия подразделений пожарной охраны. При этом нужно помнить, что сам факт наличия огнетушителя не гарантирует защиты от пожара. Необходимо вовремя правильно им воспользоваться. Огнетушитель – не самое сложное устройство в мире. Чтобы правильно им воспользоваться, стоит внимательно, а главное заблаговременно прочитать инструкцию и изучить устройство баллона. Желательно бы и потренироваться в его применении, тогда в критической ситуации огнетушитель действительно спасет имущество, а возможно и жизнь.

При тушении загорания вне помещения, подходить к очагу горения необходимо с наветренной стороны (чтобы ветер или воздушный поток дул в спину) на расстояние не меньше минимальной длины струи заряда огнетушащего вещества (величина которой указывается на этикетке огнетушителя). Необходимо учитывать, что сильный ветер мешает тушению, снося с очага горения огнетушащее вещество. Воздействовать на очаг горения необходимо начиная с периферии к центру. Действуйте быстро – не забывайте, что заряд огнетушителя ограничен, — напомнили в пресс-службе МЧС.