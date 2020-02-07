7 февраля 2020



Орловцам рекомендуют иметь огнетушители не только в авто, но и дома

Сегодня такому замечательному изобретению как огнетушитель исполняется 157 лет. Огнетушители в качестве первичных средств тушения пожаров занимают одно из главных мест в системе противопожарной защиты. Они предназначены для локализации и тушения пожара на его начальной стадии, когда огонь еще не набрал силу. Для тушения уже развившегося пожара нужны куда более мощные средства. От эффективности и надежности огнетушителей, а также от их умелого применения зависит не только характер дальнейшего развития пожара, размер ущерба, который может быть им нанесен, но и жизнь людей. Статистика пожаров показывает, что большинство пожаров ликвидируется с помощью огнетушителей еще до прибытия подразделений пожарной охраны. При этом нужно помнить, что сам факт наличия огнетушителя не гарантирует защиты от пожара. Необходимо вовремя правильно им воспользоваться. Огнетушитель – не самое сложное устройство в мире. Чтобы правильно им воспользоваться, стоит внимательно, а главное заблаговременно прочитать инструкцию и изучить устройство баллона. Желательно бы и потренироваться в его применении, тогда в критической ситуации огнетушитель действительно спасет имущество, а возможно и жизнь.

При тушении загорания вне помещения, подходить к очагу горения необходимо с наветренной стороны (чтобы ветер или воздушный поток дул в спину) на расстояние не меньше минимальной длины струи заряда огнетушащего вещества (величина которой указывается на этикетке огнетушителя). Необходимо учитывать, что сильный ветер мешает тушению, снося с очага горения огнетушащее вещество. Воздействовать на очаг горения необходимо начиная с периферии к центру. Действуйте быстро – не забывайте, что заряд огнетушителя ограничен, — напомнили в пресс-службе МЧС.

 

Акция «Чистый город»
В Орле инспектора ПДН оштрафовали на 70 тыс. рублей
Съезд ОНФ проходит сегодня в Москве
Опубликовано 07 Фев 2020 в 17:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

Комментарии закрыты.

Новости

О дороге в "рай" и ее бенефициаре.



Критический взгляд депутата Рыбакова на инвест послание Клычкова. Основные тезисы



Часть 2. Инвестиционное послание Клычкова без прикрас. Критический взгляд депутата Рыбакова.



Часть 1. Инвестиционное послание Клычкова. Критический взгляд депутата Рыбакова.



Депутат Рыбаков: транспортная проблема микрорайона Лужки



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"