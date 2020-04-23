Орловцам рекомендуют оплачивать услуги ЖКХ через Интернет

Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла поручило управляющим компаниям и председателям товариществ собственников жилья (ТСЖ) проинформировать жильцов многоквартирных жилых домов о способах оплаты коммунальных платежей через Интернет.

Это позволит избежать массового скопления людей, особенно пенсионного возраста, в отделениях почты и банков.

Оплатить коммунальные услуги, не нарушая режима самоизоляции, можно как с помощью портала «Госуслуги», так и через сайты или мобильные приложения своих банков.

Подробную информацию жители смогут получить в своей управляющей организации или у председателей ТСЖ.