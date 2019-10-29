29 октября 2019



Орловцам рекомендуют подготовиться к “Дню жестянщика”

Во вторник вечером ожидается наступление на Орловщину нового циклона. На официальном сайте Росгидромета выложено предупреждение к автовладельцам о необходимости замены летней резины на зимнюю, шипованную. Дело в том, что с сегодняшней ночи прогнозируются дожди, местами интенсивные. Температура воздуха будет держаться на уровне +2…4°. А уже завтра, в среду центральный регион окажется за холодным фронтом, вследствие чего температура воздуха понизится еще сильнее. Продолжающиеся осадки перейдут в смешанную фазу, а к вечеру и вовсе пойдет снег. Температура воздуха к этому моменту на большей части центрального региона упадет ниже 0°.

Таким образом, в связи с прогнозированием столь неблагоприятной погодной ситуации на середину недели Гидрометцентр России советует заранее подготовиться к наступающему похолоданию. Тем, кто еще не поменял на своих личных автомобилях летнюю резину на зимнюю, рекомендуют озаботиться этим вопросом. Ведь уже со среды в утренние часы температура поверхности некоторых участков дорог может остывать до отрицательных температур, что вкупе с ожидаемыми осадками превратит их я в настоящий каток. Помимо резины, стоит поменять стиль езды. Иначе велик шанс принять участие в празднике «День жестянщика». Старайтесь держать большую дистанцию, тормозить заранее, любые маневры совершать более плавно. Особенно это важно в утренние часы, когда корка снега и льда на дорогах еще не разрушена множеством автомобилей.

 

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Опубликовано 29 Окт 2019 в 12:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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