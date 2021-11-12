Орловцам с медотводом не нужно будет делать ПЦР-тесты

Орловцам с медотводом от вакцинации не нужно делать ПЦР-тест для посещения объектов торговли, общепита и учреждений. Такое решение принято сегодня на заседании регионального оперштаба по коронавирусу. В регионе небольшое количество людей, которые имеют медотвод от вакцинации. При этом делать каждые три дня ПЦР-тест для них не представляется возможным. Для посещения учреждений, где требуется QR-код, гражданам с медотводом теперь нужно предъявить только справку о противопоказаниях к прививке, выданную государственной лечебной организацией, а также документ удостоверяющий личность, — рассказали в пресс-службе облправительства.

Кроме того, при проверке QR-кода теперь разрешено предъявлять копию документа, удостоверяющего личность. Также принято решение усилить контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями порядка доступа посетителей при наличии QR-кода. Напомним, коды требуют при на объектах общественного питания, сферы услуг, объектах торговли и торговых центрах, учреждениях культуры, кинотеатрах и концертных залах, учреждениях физической культуры и спорта. По всем фактам выявленных правонарушений будут применяться меры административного воздействия.