Орловцам смогут сдать отработанные батарейки

С 10 по 16 июня Орел присоединится к социальной акции «Батарейки могут быть переработаны», в рамках которой граждане могут сдать отработанные элементы питания. На время проведения кампании на ул. Пролетарская гора (в районе площади Ленина) будет установлен контейнер для сбора батареек. По итогу акции организаторы самостоятельно вывезут сданные горожанами элементы питания. После сбора батарейки отправляются в Челябинск на специализированный завод, где будут переработаны с эффективностью 94%.

Благодаря участию города в федеральной акции ожидается, что на завод будет направлено более 1 000 тонн использованных батареек. В результате переработки это количество позволит получить по меньшей мере 80 тонн цинка, 100 тонн графита и 300 тонн марганца, которые можно будет использовать в новом производстве. В настоящее время в 30 различных городах установлено более 650 контейнеров для накопления отработанных элементов питания в рамках крупных федеральных торговых сетей, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.