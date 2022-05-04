Орловцам советуют искать районированный картофель для посадки

На рынке можно приобрести множество сортов картофеля отечественной и импортной селекции. Самое главное при выборе сорта, чтобы он был районирован для нашей зоны, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. Посадка картофеля должна быть проведена в оптимальные агротехнические сроки, т.к. в это время закладываются основы будущего урожая. Самое главное минимум за месяц семенной картофель необходимо перебрать и удалить клубни, поражённые раком картофеля, гнилями, чёрной паршой (ризоктонией), чёрной ножкой, фомозом, фитофторозом, обыкновенной паршой и опасными вредителями. Желательно удалить уродливые клубни, с механическими повреждениями, самые мелкие и крупные. При переборке каждый клубень нужно внимательно осмотреть и пощупать с надавливанием с обеих сторон. Это необходимо для выявления клубней, поражённых стеблевой нематодой (дитиленхозом).

Поражённый клубень в начальной стадии развития может ничем не отличаться от здорового. Поверхность тканей поражённого клубня, на ощупь кажется мягкой, бархатистой и пружинящей, как сухая губка. У сильно поражённых клубней кожица растрескивается и видна трухлявая ткань. Стеблевая нематода — это паразитический червь нитевидной формы длиной не более 1 мм (увидеть его можно только под лупой). Размножается только в живых, здоровых тканях клубня (при температуре 20-25 градусов за 3 недели). Поэтому, если вовремя не удалить больные клубни, то заражена будет вся партия вашего картофеля. Нематоды и их яйца обладают большой устойчивостью к большинству химических препаратов. Поэтому от больных клубней нематода попадёт в почву, где она прекрасно живёт на других растениях и в дальнейшем, будет заражать чистый посадочный материал картофеля.

После переборки картофель желательно положить на проращивание. По мере появления ростков, клубни необходимо повторно осматривать на наличие инфекции. Если на ростках появляются тёмные пятна, штрихи и язвы, это значит ризоктония. Такие клубни необходимо немедленно удалять, а также клубни с признаками других вышеуказанных болезней и с нитевидными ростками или совсем не проросшие.

Важным мероприятием при подготовке семенного картофеля является предпосадочная обработка клубней препаратами, убивающими возбудителей болезней и вредителей.

Очень хорошо защищает картофель от почвенных вредителей, колорадского жука, грибной инфекции и частично от стеблевой нематоды смесь Престижа (70 мл), Максима (20 мл) и Планриза (1 мл), растворённых в 5 литрах воды в расчёте на 100 кг клубней. Ранние сорта картофеля им обрабатывать нельзя, т.к. Престиж – это системный препарат и сохраняется в клубнях 60-70 дней!

Клубни не обязательно окунать в раствор препаратов, а лучше разложить их в один слой на плёнку и путём распыления из опрыскивателя нанести препарат. После чего дать клубням подсохнуть и только тогда приступать к посадке.