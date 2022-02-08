8 февраля 2022



Орловцам лучше не доставать лишний раз кошелек

Орловская полиция подготовила памятку для жителей, как уберечься от краж. Самое главное — никогда не теряйте бдительности и носите деньги во внутренних, застегивающихся карманах. Держите отдельно разменные деньги и не демонстрируйте в присутствии других наличие у вас крупных сумм или материальных ценностей. Вообще предпочтительней брать только деньги, без кошелька, если вы оставляете сумку или ручную кладь в камерах хранения магазинов, подсобном помещении или раздевалке. Не пересчитывайте деньги на улице. Не показывайте публично, особенно в ресторанах, кафе, что имеете при себе крупную сумму денег.

Если идете по областному центру — избегайте безлюдных, не освещенных улиц и дворов. Обращайте внимание на лиц с подозрительным поведением, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения следующих с вами одним маршрутом.

Персоналу магазинов следует учесть, что бдительность является главным оружием в борьбе с кражами и, по возможности, рекомендуется не выставлять дорогие товары близко ко входу и выходу. Обращайте внимание на посетителей в мешковатой одежде, которые хаотично ходят по торговому залу.

Не оставляйте в кафе, ресторанах, торговых и развлекательных центрах, на остановках общественного транспорта сумки, документы, другие ценные вещи, которые привлекают внимание преступников.

Помните, что злоумышленники могут под разными предлогами отвлечь ваше внимание от кошелька: будьте внимательны и осторожны, держите при себе сумки, когда вам что-то предлагают, о чем-то спрашивают, либо просят.

Не оставляйте без присмотра ручную кладь, на детских площадках и летних местах отдыха, скверах, парках.

В случае нападения запомните приметы злоумышленника, определите возможных свидетелей происшествия, опишите похищенное имущество. Четкое описание примет нападавшего позволяет незамедлительно ориентировать все наряды наружных служб и задержать преступника. Как можно скорее найдите возможность сообщить о преступлении в полицию (из офиса, магазина, попросите прохожих позвонить и т.д.) по телефону.

При похищении банковской карты — незамедлительно сообщите в службу блокировки карт вашего банка — это позволит избежать несанкционированного снятия денег.

 

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Опубликовано 08 Фев 2022 в 18:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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