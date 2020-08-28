Орловцам советуют обработать клубнику от вредителей и болезней

Обработка клубники осенью от вредителей и болезней – это залог богатого урожая в следующем сезоне. В осенний период клубнику продолжают поливать, рыхлить, удобрять. Необходимо также следить за появлением вредителей и грамотно обрезать кусты перед зимовкой. Весь урожай к этому времени уже собран и кусты находятся в периоде относительного покоя. Нужно помочь им восстановиться до зимы, чтобы растения успешно перенесли заморозки.

В первую очередь необходимо провести омоложение кустов (сентябрь – начало октября). Стоит удалить разросшиеся длинные усики и старые блеклые листья. Кусты после обрезки должны находятся на расстоянии 10 см от поверхности почвы. Если срезать саженцы под корень, можно случайно вырезать почки, которые дают новые побеги. Если куст старый, его лучше заменить молодым, т.к., на старых кустах нередко скапливаются вредители. Для проведения обрезки выбирайте сухой теплый день. Лучшее время для этого – утро или вечер.

Затем необходимо провести дезинфекцию участка. Сделать это очень просто: нужно прорыхлить почву. Так мы позаботимся о свободном доступе воздуха к корневой системе культуры и не дадим возможность вредителям устроить себе зимовку под слоем почвы.

У клубники много врагов. Они действуют почти одинаково — выпивают соки из кустов, ягод, живут на грядочной территории, размножаются в грунте около клумбы и внутри нее.

Насекомые, живущие на грядках клубники: клещ, долгоносик, тля, белокрылка, слизни.

Подверженность инфекциям у клубники очень высокая. Переносчиками заразы чаще становятся насекомые. Иногда садоводы сами заражают почву, используя некачественные удобрения, во время пересадки саженцев на новое место, которое поражено болезнями. Болезни, которым чаще всего подвержены кусты клубники: серая и черная гниль, мучнистая роса, бурая и белая пятнистость, черная корневая гниль.

В целях профилактики, следует провести опрыскивание клубничных кустов от вредителей и болезней. Чаще всего для этих целей используется 1% раствор бордоской жидкости (100 грамм на 10 литров). А еще отлично подойдет и самая обычная зеленка (10-15 капель на 10 литров воды).

Следующим этапом является подкормка участка. Удобряется земля исключительно органикой (древесная зола, куриный помет, компост, перепревший навоз).

Золу можно вносить в сухом виде и в виде настоя. В качестве удобрения 150-200 г золы рассыпают на одном квадратном метре земли, или такое же количество вещества разводят в 10 л воды, под каждый куст нужно будет внести 0,5 л настоя. Эта субстанция богата всеми жизненно необходимыми для растений элементами. После ее внесения уже не требуется дополнительно использовать фосфорные и калийные удобрения.

Птичий помет хорошо влияет на развитие ягодных кустов и формирование урожая. Его используют не только в осеннее, но и в весеннее время. Это удобрение считается высококонцентрированным, разводить в воде его нужно в соотношение 1:10. Состав должен настояться двое суток, после чего он пригоден к использованию. Вносят удобрения ближе к земле, стараясь не попадать на листья и стебли клубники.

Компост представляет собой разложившиеся пищевые и растительные отходы. Его внесение не только питает культуру, но и улучшают структуру почвы. В осеннее время лучше вносить незрелый компост, который будет постепенно перепревать в течение зимы, и согревать корни растений. Удобрение перемешивают с землей и раскладывают под кустами.

Перепревший навоз лучше использовать в жидком виде. Внесение его осенью под ягодные культуры одобряется специалистами. Для приготовления питательного раствора используют килограмм коровяка на ведро воды. Удобрение нужно немного настоять, затем процедить и использовать для полива в междурядьях.

Заключительным этапом в уходе за кустами клубники является мульчирование почвы. Чаще всего мульчируют непосредственно перед наступлением морозов. Если укрыть клубнику мульчей раньше времени, кусты перепреют или решат, что им пора пойти в рост. В качестве мульчи вы можете использовать хвойный опад, листья неплодовых деревьев и кустарников, сухую ботву цветов, перепревшие опилки, сено или скошенную траву. Кстати, мульчирование нередко заменяет укрытие почвы, на которой растет культура агроволокном.