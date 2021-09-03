3 сентября 2021



Орловцам советуют сделать перерыв между прививкой от гриппа и от коронавируса

Вопрос о том, как совместить начавшуюся прививочную кампанию с уже идущей прояснил и.о. начальника областного депздарва Владимир Николаев. «По существующим нормативным документам и инструкциям между прививками от гриппа и COVID-19 должно пройти не менее одного месяца», — отметил Владимир Николаев.

Что касается очередности прохождения ревакцинации от COVID-19 и получения прививки от гриппа, следует в первую очередь обращать внимание на текущую эпидемиологическую ситуацию. Ревакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится не ранее, чем спустя 6 месяцев, после завершения вакцинации.

Также он подчеркнул, что вакцина от новой коронавирусной инфекции не создает иммунитет от гриппа. «Это разные инфекции, по-разному протекающие заболевания, поэтому для профилактики используются различные вакцины, — рассказал Владимир Николаев. – Вакцинироваться от гриппа также нужно, потому что возможна микст-инфекция, то есть совмещение вируса гриппа с новой коронавирусной инфекцией, приводящее к утяжелению процесса заболевания».

Напомним, в регионе началась подготовка к иммунизации населения от вируса гриппа. Для этих целей в Орловскую область уже поступило более 200 тыс. доз вакцины «СОВИГРИПП» и 20 тыс. доз вакцины «Ультрикс Квадри».

 

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Опубликовано 03 Сен 2021 в 16:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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