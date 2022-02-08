Орловцам советуют защитить деревья от солнечных ожогов и морозобоин

Февраль — время морозов и метелей, но это и последний месяц зимы. День становится длиннее, а в ясную погоду солнце по-настоящему припекает. Для деревьев такие капризы погоды чреваты с одной стороны морозобоинами, а с другой солнечными ожогами коры. Что можно сделать орловским садоводам? К штампам деревьев подгребают снег, после метелей отряхивают ветви. Поправляют или обновляют обмотку штамбов, защищающую деревья от зайцев и мышевидных грызунов.

Для профилактики морозобоин и солнечных ожогов обновляют побелку на стволах, используя водоэмульсионную краску либо известь. На участке накапливают снег, для чего в середине междурядий формируют снежные валы.

Одна из главных работ в саду в феврале — омолаживание деревьев. Вот несколько советов от Росельхознадзора, которые помогут убить сразу трёх зайцев: плоды станут крупнее, урожайность увеличится на 20-60%, повысится морозостойкость деревьев и к тому же их проще будет обрабатывать от болезней и вредителей.

Обрезку удобно делать поэтапно. Сначала необходимо укоротить ствол. Оптимальная высота — 2 м, можно меньше. Так удобно собирать плоды: они не будут сыпаться с высоты, за ними не придется лезть по лестнице. Ствол спиливайте чуть выше верхней скелетной ветки, буквально на 1-2 см. Если оставить пенек, он вскоре сгниет и на макушке образуется дупло.

Далее необходимо вырезать все побеги, растущие внутрь кроны. Они загущают дерево, внутри застаивается воздух и влага, там селятся вредители и активно размножаются грибные болезни. Обрезанное по правилам дерево должно иметь форму разреженной чаши — внутри пусто, все ветви расположены снаружи. Насколько разреженной? У садоводов есть такое выражение: «Воробей должен спокойно пролететь сквозь крону».

Затем обрезают боковые скелетные ветви. Их длина должна быть примерно 2,5 м. А обрезать их нужно на внешнюю ветку, которая смотрит наружу.

В конце февраля также сажают семена для рассады. В течение февраля проверяют заложенный на хранение посадочный материал: клубни, луковицы, корневища.

См. также: Дачникам напомнили правила зимней обрезки сада