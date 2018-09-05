5 сентября 2018



Орловцам удалось снизить кадастровую стоимость на 722 миллиона рублей

В 2018 году комиссией по пересмотру кадастровой стоимости, созданной при орловском Росреестре, было рассмотрено 175 заявлений в отношении 364 объектов. Более 200 из них — земли сельхозназначения, 132 объекта относятся к земельным участкам населенных пунктов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, комиссией были приняты положительные решения в отношении каждого четвертого из пяти обращений. Суммарная кадастровая стоимость была снижена почти на 722 миллиона рублей.

Росреестр не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости, но участвует в ее исправлении, если у правообладателей есть сомнения в ее правильности. В случае несогласия с оценкой, оспорить ее результаты можно в суде или в комиссии по пересмотру результатов определения кадастровой стоимости, созданной при региональном Росреестре. Заявление рассматривается комиссией в течение одного месяца.

Узнать кадастровую стоимость своей собственности можно на официальном сайте Росреестра в разделах «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» и «Публичная кадастровая карта». Кроме этого, всегда можно запросив на сайте Росреестра выписку о кадастровой стоимости.

 

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Опубликовано 05 Сен 2018 в 16:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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