Орловцам упростят пополнение транспортных карт

Переход на онлайн-терминалы системы «Мир» вместо существующих оффлайн-терминалов, предполагает изменение порядка исчисления срока действия проездного билета с 31 календарного дня на один календарный месяц. В этом есть множество преимуществ. Так, например, у орловцев появится возможность пополнения льготного проездного ежемесячно за 15 дней до и 15 дней после начала срока действия проездного (в настоящее время — только за 2 дня до окончания срока действия проездного). Это позволит решить проблему массовых обращений и очередей в организации для пополнения проездных, уточнения индивидуальных сроков, а также пропуска даты пополнения в праздничные и выходные дни, — рассказали в пресс-службе горсовета.

Переход будет бесплатным. С 1 декабря старые проездные действовать не будут. Пока Сбербанк присоединился к транспортной системе «Электронный проездной», действующей в регионе и имеет техническую возможность осуществления банковских операций внутри системы. Для удобства замены работники банка прошли обучение. Для замены проездных билетов доступны 12 окон из 24 отделений Орла. Если другие коммерческие структуры подключатся к этой платёжной системе, они также смогут предоставлять такие карты орловцам. Депутаты горсовета на профильном комитете поддержали решение о переходе на новую систему. Окончательное решение будет принято на ноябрьской сессии.

Напомним, проект «Карта жителя Орловской области» предусматривает совместимость карт национальной платежной системы «Мир» с действующей системой контроля и оплаты проезда в общественном транспорте.