Орловцам в оформлении кредитных каникул поможет портал «Госуслуг»

Справку по форме 2-НДФЛ и выписку со счета в ПФР в банк или другую финансовую организацию можно отправить через личный кабинет на портале госуслуг. Сотрудники орловского отделения Банка России пояснили, что это временное решение, благодаря которому граждане могут подать необходимые для предоставления кредитных каникул документы, не выходя из дома. Таким образом кредитные организации смогут получить верифицированную информацию с электронной подписью ведомств и оперативно принять решение.

Антикризисный федеральный закон №106-ФЗ, обязывающий российские кредитные организации предоставлять отсрочку по потребительским кредитам, кредитным картам и ипотеке гражданам, попавшим в трудную финансовую ситуацию из-за пандемии коронавируса, вступил в силу 3 апреля. Любой заемщик, взявший кредит до вступления нового закона в силу и попавший в тяжелое материальное положение, может предъявить требование отсрочки платежей или уменьшения размеров выплат.

Орловцы продолжают пользоваться возможностью взять отсрочку в выплатах по кредитам: в настоящее время в банки поступило свыше 1,1 тыс. заявок от жителей области о предоставлении каникул, более 700 из них одобрено. На данный момент отсрочки по платежам уже оформили 577 заёмщиков.

По закону заявление на получение каникул должно быть рассмотрено в течение 5 дней. Клиентам, которым отказано в предоставлении льготы, кредитор должен сообщить по телефону, электронной почте или иным способом связи, который предусмотрен кредитным договором, о причинах отрицательного решения. Такую рекомендацию дал кредитным организациям Банк России.