Орловцам в рамках капремонта установили некачественные лифты

Областная прокуратура с привлечением профильных специалистов Ростехнадзора проверила публикации СМИ о ненадлежащем состоянии вновь установленных лифтов. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в рамках программы капитального ремонта в многоквартирных домах в Орле в 2016 году заменили 55 лифтов. По заказу Регионального фонда капитального ремонта замена лифтов осуществлялась ООО «Трансэнерго».

В ходе проведения прокурорской проверки выявились: неработоспособность информационного табло в лифтовой кабине, недостаточность освещения шахты лифта, неисправности в редукторе лифтов и частотных преобразователях.

В связи с этим руководителям 6 управляющих организаций внесены представления. Представления также внесены генеральному директору ООО «Трансэнерго». Ситуация находится на контроле прокуратуры области.