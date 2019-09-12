Орловцам вновь предлагают добровольно снести самовольно установленные гаражи

Территориальным управлением по Северному району администрации г. Орла составлены уведомления о фиксации 10 самовольно установленных гаражей в районе дома №8 ул. Кузнецова.

Владельцам этих гаражей предлагают до 21 сентября 2019 года в добровольном порядке освободить муниципальную землю от самовольно установленных нестационарных объектов. В противном случае объекты будут демонтированы и вывезены в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Орел, Новосильское шоссе, 18. С владельцев будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объектов.

По вопросу демонтажа гаражей следует обращаться в территориальное управление по Северному району: г. Орел, Московское шоссе, д.137, корп. 5, каб. 207, т. 47-37-94, информирует администрация г. Орла.