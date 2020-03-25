Орловцам втридорога навязывают электросчетчики

В Орловский энергосбыт поступают обращения от потребителей, которых под надуманными предлогами втридорога вынудили заменить исправные электросчетчики.

Как сообщает пресс-служба компании, представители недобросовестных фирм действуют по стандартной схеме. Они осматривают электросчетчик, а затем заявляют о его неисправности и настаивают на немедленной замене прибора. Если гражданин соглашается, в акте выполненных работ ставится отметка «заменён по желанию потребителя», так как реальных оснований для замены на самом деле нет – приборы учёта соответствуют классу точности, у них не истёк межповерочный интервал, сохранены контрольные пломбы.

Чтобы жители все-таки согласились на ненужные услуги, их запугивают огромными штрафами и обещают скидку на установку. Правда, на деле оказывается, что такая замена счетчика «со скидкой» обходится гражданам в два-три раза дороже.

Последние случаи, о которых известно гарантирующему поставщику, произошли в Орле. Неизвестные представлялись сотрудниками ООО «Инфоэнергоцентр». В феврале по аналогичной схеме действовали люди, называвшие себя работниками ООО «Госэнерго».

— В связи с эпидемиологической ситуацией многие перешли на удаленную работу, а это дает недобросовестным дельцам больше шансов застать жильцов дома и уговорить их на ненужную замену счетчика. Орловский энергосбыт призывает граждан проявить бдительность и просит предупредить своих знакомых и близких о таких ситуациях, — прокомментировала начальник отдела по работе с физическими лицами в г. Орле ООО «Орловский энергосбыт» Наталья Осипова.

Энергетики дают несколько простых советов, как действовать, если вас уговаривают заменить прибор учёта:

Проверьте и по возможности сфотографируйте документы «энергетиков». Не подпускайте их к прибору учёта – они могут сорвать или повредить контрольные пломбы. Уточните причину, по которой вам необходимо заменить прибор учёта (не соответствует классу точности, истёк межповерочный интервал и др.) Не верьте на слово, что вам необходимо менять прибор учёта. Проверьте следующие характеристики своего счётчика:

межповерочный интервал (дату поверки можно вычислить с помощью паспорта прибора учета – там указан год выпуска и межповерочный интервал. Например, ваш счётчик выпущен в 2010 году, а межповерочный интервал равен 16 годам, значит, межповерочный интервал истечёт в 2026 году, до 2026 года менять ваш счетчик НЕ НУЖНО).

класс точности (к эксплуатации допускаются приборы с классом точности не ниже 2.0 (2.5 – непригоден; 2.0, 1.0 и т.д. – пригодны к эксплуатации, менять такие счётчики НЕ НУЖНО. Информация о классе точности размещена на корпусе счётчика, а также есть в паспорте прибора учёта).

ЕСЛИ ЭТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ПОРЯДКЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ ПЛОМБЫ НЕ НАРУШЕНЫ И НЕТ ВИДИМЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ЗАМЕНА СЧЁТЧИКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ. МОЖЕТЕ СМЕЛО ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ УСЛУГИ, КОТОРУЮ ВАМ НАВЯЗЫВАЮТ.

Если какие-то повреждения все же есть – не соглашайтесь тут же на месте заменить электросчётчик, иначе нарушите закон. Чтобы не быть обвиненным в самовольном вмешательстве в работу прибора учёта, потребитель обязан уведомить исполнителя коммунальной услуги (в многоквартирных домах это управляющая организация или энергосбытовая компания, в частном секторе — электросетевая организация) минимум за два дня до проведения замены счётчика. Это необходимо, чтобы представители исполнителя услуги могли присутствовать во время работ, зафиксировать показания старого электросчётчика и ввести новый в эксплуатацию.

В случае сомнений вы можете дистанционно обратиться за консультацией в Орловский энергосбыт.