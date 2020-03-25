25 марта 2020



Орловцам втридорога навязывают электросчетчики

В Орловский энергосбыт поступают обращения от потребителей, которых под надуманными предлогами втридорога вынудили заменить исправные электросчетчики.

Как сообщает пресс-служба компании, представители недобросовестных фирм действуют по стандартной схеме. Они осматривают электросчетчик, а затем заявляют о его неисправности и настаивают на немедленной замене прибора. Если гражданин соглашается, в акте выполненных работ ставится отметка «заменён по желанию потребителя», так как реальных оснований для замены на самом деле нет – приборы учёта соответствуют классу точности, у них не истёк межповерочный интервал, сохранены контрольные пломбы.

Чтобы жители все-таки согласились на ненужные услуги, их запугивают огромными штрафами и обещают скидку на установку. Правда, на деле оказывается, что такая замена счетчика «со скидкой» обходится гражданам в два-три раза дороже.

Последние случаи, о которых известно гарантирующему поставщику, произошли в Орле. Неизвестные представлялись сотрудниками ООО «Инфоэнергоцентр». В феврале по аналогичной схеме действовали люди, называвшие себя работниками ООО «Госэнерго».

— В связи с эпидемиологической ситуацией многие перешли на удаленную работу, а это дает недобросовестным дельцам больше шансов застать жильцов дома и уговорить их на ненужную замену счетчика. Орловский энергосбыт призывает граждан проявить бдительность и просит предупредить своих знакомых и близких о таких ситуациях, — прокомментировала начальник отдела по работе с физическими лицами в г. Орле ООО «Орловский энергосбыт» Наталья Осипова.

Энергетики дают несколько простых советов, как действовать, если  вас  уговаривают заменить прибор учёта:

  1. Проверьте и по возможности сфотографируйте документы «энергетиков».
  2. Не подпускайте их к прибору учёта – они могут сорвать или повредить контрольные пломбы.
  3. Уточните причину, по которой вам необходимо заменить прибор учёта (не соответствует классу точности, истёк межповерочный интервал и др.)
  4. Не верьте на слово, что вам необходимо менять прибор учёта. Проверьте следующие характеристики своего счётчика:
  • межповерочный интервал (дату поверки можно вычислить с помощью паспорта прибора учета – там указан год выпуска и межповерочный интервал. Например, ваш счётчик выпущен в 2010 году, а межповерочный интервал равен 16 годам, значит, межповерочный интервал истечёт в 2026 году, до 2026 года менять ваш счетчик НЕ НУЖНО).
  • класс точности (к эксплуатации допускаются приборы с классом точности не ниже 2.0 (2.5 – непригоден; 2.0, 1.0 и т.д. – пригодны к эксплуатации, менять такие счётчики НЕ НУЖНО. Информация о классе точности размещена на корпусе счётчика, а также есть в паспорте прибора учёта).

ЕСЛИ ЭТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ПОРЯДКЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ ПЛОМБЫ НЕ НАРУШЕНЫ И НЕТ ВИДИМЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ,  ЗАМЕНА СЧЁТЧИКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ. МОЖЕТЕ СМЕЛО ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ УСЛУГИ, КОТОРУЮ ВАМ НАВЯЗЫВАЮТ.

Если какие-то повреждения все же есть – не соглашайтесь тут же на месте заменить электросчётчик, иначе нарушите закон. Чтобы не быть обвиненным в самовольном вмешательстве в работу прибора учёта, потребитель обязан уведомить исполнителя коммунальной услуги (в многоквартирных домах это управляющая организация или энергосбытовая компания, в частном секторе — электросетевая организация) минимум за два дня до проведения замены счётчика. Это необходимо, чтобы представители исполнителя услуги могли присутствовать во время работ, зафиксировать показания старого электросчётчика и ввести новый в эксплуатацию.

В случае сомнений вы можете дистанционно обратиться за консультацией в Орловский энергосбыт.

  • тел. контактного центра: 8 (4862) 25-55-77 или 13-53 (бесплатный короткий номер для стационарных телефонов Орла и Орловской области);
  • личный кабинет клиента;
  • форма «Задать вопрос» на официальном сайте;
  • соцсети ВКонтакте, Facebook; Одноклассники.

 

Где свалка — там беда
Акция «Чистый город»
В Орле пройдет социальная акция «Кино не глазами, а сердцем» (12+)
Опубликовано 25 Мар 2020 в 11:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

Комментарии закрыты.

Новости

О борьбе жителей д. Овсянниково за блага цивилизации.



Праздничный ужин для любимых в день 8 марта по рецепту депутата Рыбакова.



О европейских стандартах и мусорной реформе.



С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА



О дороге в "рай" и ее бенефициаре.



Критический взгляд депутата Рыбакова на инвест послание Клычкова. Основные тезисы



Часть 2. Инвестиционное послание Клычкова без прикрас. Критический взгляд депутата Рыбакова.



Часть 1. Инвестиционное послание Клычкова. Критический взгляд депутата Рыбакова.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"