Орловцам выдадут детские пособия накануне январских праздников

Из-за новогодних праздников и большого числа выходных дней в начале января ФСС выплатит детские пособия раньше положенного срока, — сообщили в пресс-службе Фонда.

— Учитывая, что грядут праздничные дни, выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет за декабрь 2017 года региональным отделением Фонда производится с 25 декабря, — отметил управляющий реготделением ФСС Олег Ревякин.

Сроки выплаты пособия за январь 2018 года не меняются и поступление денежных средств получателям следует ожидать с 1 по 15 февраля 2018 года.

Напомним, что с 1 июля 2017 года в Орловской области выплаты социальных пособий работающим гражданам производятся в рамках пилотного проекта Фонда социального страхования «Прямые выплаты». Согласно нововведениям, рассчитывает и перечисляет пособия не бухгалтерия предприятий, как было ранее, а региональное отделение Фонда социального страхования. Выплачиваются пособия работникам напрямую — на лицевой счет в банке или по почте. Это исключило возможность страхового мошенничества и свело риск невыплат пособий орловцам к нулю. Кстати, за полгода реализации проекта на выплату пособий ушло свыше 600 миллионов рублей.

 

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Опубликовано 26 Дек 2017 в 15:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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