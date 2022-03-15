Орловцам выписано более 77 тысяч льготных рецептов

За первые два месяца 2022 года медицинскими организациями выписано более 77 тысяч льготных рецептов орловцам. Это на 20 тысяч превышает показатели января-февраля прошлого года, — рассказали в пресс-службе облправительства. Как уточнил руководитель депздрава Станислав Шувалов, региону удалось получить дополнительное федеральное финансирование для лекарственного обеспечения льготников, которые имеют группу инвалидности и не отказались от соцпакета.

«Таких людей чуть больше 10 тысяч. Сейчас более половины выделенных средств находится под контрактами, другая часть – контрактуется», — сказал руководитель облздрава. Он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обеспеченных рецептов существенно возросло. «Сделаем все, чтобы все льготники получили лекарственные препараты вовремя и в должном объеме», — заверил представитель исполнительной власти.