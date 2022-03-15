15 марта 2022



Орловцам выписано более 77 тысяч льготных рецептов

За первые два месяца 2022 года медицинскими организациями выписано более 77 тысяч льготных рецептов орловцам. Это на 20 тысяч превышает показатели января-февраля прошлого года, — рассказали в пресс-службе облправительства. Как уточнил руководитель депздрава Станислав Шувалов, региону удалось получить дополнительное федеральное финансирование для лекарственного обеспечения льготников, которые имеют группу инвалидности и не отказались от соцпакета.

«Таких людей чуть больше 10 тысяч. Сейчас более половины выделенных средств находится под контрактами, другая часть – контрактуется», — сказал руководитель облздрава. Он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обеспеченных рецептов существенно возросло. «Сделаем все, чтобы все льготники получили лекарственные препараты вовремя и в должном объеме», — заверил представитель исполнительной власти.

 

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Опубликовано 15 Мар 2022 в 18:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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