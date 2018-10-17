Орловцам, желающим получать налоговые льготы, необходимо заявить об этом в ФНС

В Орловской области завершена рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов. Оплатить налоги, исчисленные в 2018 году, собственникам движимого и недвижимого имущества необходимо в срок не позднее 3 декабря. Жителям региона, у которых в 2019 году впервые возникнет право на получение льготы по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество, нужно как можно раньше заявить об этом в налоговую инспекцию.

При этом орловчанам, только вышедшим на пенсию, и некоторым другим категориям налогоплательщиков необходимо заявить о налоговой льготе единожды при возникновении права на нее. Отдельным категориям граждан, среди которых, например, одиноко проживающие пенсионеры, требуется ежегодное подтверждение льготы.

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц размещена на официальном сайте налоговой службы www.nalog.ru.

Налогоплательщикам, владеющим несколькими объектами недвижимости одного вида (например, двумя жилыми домами, квартирами или гаражами), необходимо определиться, на какой из объектов они хотят получать льготу. Для орловчан, которые не успели это сделать в 2017 году, при расчете налога по умолчанию применялась льгота к объекту с большей суммой налога к уплате. Уведомление о выбранных объектах для получения льготы по налогу на имущество за 2018 год нужно подать до 1 ноября.

Заявление на получение льгот и уведомление о выбранных объектах можно подать лично в любую налоговую инспекцию, а также направить через свой «Личный кабинет», по почте или через отделения МФЦ Орловской области, — сообщили в пресс-службе ФНС.