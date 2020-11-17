Орловцев без масок в маршрутках продолжают штрафовать

Облдепартаментом транспорта выявлено уже 112 нарушений «масочного» режима в общественном транспорте. Об этом рассказал и.о. руководителя департамента Алексей Субботин. При этом только за текущую неделю еще 23 протокола направлено в суд. Местными властями всего проведено более 220 проверок в общественном транспорте. Из них администрацией Орла – 64 (выявлено 10 нарушений), администрацией Орловского района – 32 (выявлено 2 нарушения).

С 10 по 16 ноября различными административными комиссиями проведено почти 8719 проверок. Пришлось наказать 185 нарушителей санитарно-эпидемиологических правил, — отметили в пресс-службе облправительства.