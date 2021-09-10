10 сентября 2021



Орловцев будут лечить по “Скайпу”

В Орловской области намерены развивать новое направление лечения больных — телемедицину. Как пояснили в пресс-службе обладминистрации, система телемедицинских консультаций (ТМК) — это дистанционное взаимодействие медработников между собой, медработников с пациентами при оказании необходимой помощи. При этом предусматривается возможность не только консультаций, консилиумов врачей при оказании медпомощи с применением телемедицинских технологий, но и дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента.

Центром развития нового направления станет Орловская областная клиническая больница. Оператором, на которого ляжет полное техническое функционирование и сопровождение телемедецины станет «Mедицинский информационно-аналитический центр». Главврачам поручено назначить до 1 октября лиц, ответственных за организацию, администрирование процессов оказания медицинской помощи и проведение консультаций с применением телемедицинских технологий. Также поручено обучить врачей пользоваться соответствующей системой. Тогда же (то есть до 1 октября) будут опубликованы списки и график приема специалистов, чьи консультации можно получить удаленно.

 

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Опубликовано 10 Сен 2021 в 15:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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