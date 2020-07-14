Орловцев будут учить сортировке мусора

В группе Росприроднадзора в сети Фейсбук появились обучающие слайды — как нужно сортировать мусор. Напомним, в Орле планируется перейти на систему, когда пищевые отходы и то, что невозможно переработать, сами жители будут отделять от мусора, который еще подлежит переработке.

Многие вещи довольно сложно запомнить с ходу. Так, например, не подлежат переработке бутылки из-под подсолнечного масла, хотя точно такие же пластиковые бутылки из-под газировки получат вторую жизнь. Тюбики из-под зубной пасты и пакеты от майонеза тоже не годятся для вторсырья. Даже с бумагой не все так просто. Не пойдут в работу старые обои, пакеты из-под сока, коробки от пиццы. Единственный раздел, в котором можно разобраться без подсказок — это стекло. По вполне понятным причинам никто не будет отделять старый кинескоп от телевизора. Понятна также угроза старых лампочек (которые должны утилизироваться в особом порядке). Нельзя будет выкидывать и разбитые зеркала. Время покажет — будут ли орловцы детально изучать все многочисленные исключения из правил: что можно, а что нельзя выбрасывать в новые контейнеры для раздельного сбора мусора.