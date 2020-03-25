Орловцев, допустивших пал сухой травы, будут штрафовать

Пал сухой травы является административным нарушением и влечёт наказание, предусмотренное ст. 20.4 КоАП РФ, напоминает администрация г. Орла.

Штраф в отношении граждан, нарушивших требования пожарной безопасности, составит от 2 до 3 тыс. рублей, в отношении должностных лиц — от 6 до 15 тыс. рублей, лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 20 до 30 тыс. рублей, на юридических лиц — от 150 до 200 тыс. рублей.

Управление по безопасности администрации города Орла убедительно просит родителей провести разъяснительные беседы со своими детьми, рассказать им, почему опасно жечь сухую траву.

В пожароопасный период неоценима помощь каждого. Поэтому, если вы стали свидетелем попытки поджога травы или назревающего пожара, немедленно обратитесь в Службу спасения по номеру: 112 (101) или в Единую дежурно-диспетчерскую службу Орла по номеру: (4862) 43-22-12.