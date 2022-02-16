Орловцев готовят к аномально большому паводку

Разработаны маршруты движения общественного транспорта на случай обильного паводка. Зима выдалась снежной, и синоптики не исключают подтопления ключевых транспортных развязок. Пока рано прогнозировать, насколько сильным будет таяние, но к возможной опасности лучше подготовиться заранее. Именно поэтому комитет по организации транспортного обслуживания разработал маршруты движения общественного транспорта на случай затопления транспортных магистралей.

Так, при затоплении ул. Герцена:

маршрут №35 «909 квартал – ул. Цветаева», связывающий Советский и Заводской районы, будет проходить через ул. 1-ю Посадскую и ул. Октябрьскую;

маршруты №60 «Веселая Слобода – Железнодорожный вокзал», №17 «Госуниверситет УНПК – магазин Звездный», №27 «Наугорское шоссе – санаторий Лесной», №47 «Госуниверситет УНПК – пер. Южный», связывающие Железнодорожный, Северный и Советский районы через ул. Герцена, будут проходить по ул. Михалицина, Болховскому шоссе и ул. Октябрьскую;

движение по троллейбусным маршрутам №2 «Санаторий Лесной – Наугорское шоссе» и №7 «Пер. Южный – Автовокзал» на время затопления ул. Герцена будет приостановлено.

При затоплении ул. Городской маршруты №1 «Станция Лужки – ул. Часовая», №1К «Ул. 1-я Посадская – ул. Половецкая», №22 «Школа №50 – станция Лужки», №59 «Станция Лужки — микрорайон Зареченский», связывающие станцию «Лужки» с различными районами Орла, будут проходить по объездной автодороге М2 Крым, через ул. Высоковольтную, Кромское шоссе, ул. Комсомольскую до ул. 1-й Посадской.

При затоплении подъездов к Тургеневскому, Красному, Лужковскому, Октябрьскому мостам, мосту Дружбы и к ул. Мостовой движение будет организовано по следующей схеме:

от станции «Лужки» по объездной автодороге М2 Крым до ул. 1-й Посадской;

имеющие конечный остановочный пункт в Заводском районе будут осуществлять движение до Комсомольской площади;

имеющие конечный остановочный пункт в Советском районе будут осуществлять движение до «Трилистника» по ул. Брестской;

имеющие конечный остановочный пункт в Железнодорожном и Северном районах будут осуществлять движение по ул. Михалицына, Болховскому шоссе и ул. Октябрьской;

маршрут №25 «Ул. Ливенская – школа № 50», связывающий ул. Ливенскую с Советским районом, будет проходить по ул. Ляшко и ул. Михалицина;

маршруты №8 «Ул. Высоковольтная – Наугорское шоссе» и №12 «Пер. Бетонный – ул. Цветаева» движение осуществлять не будут;

троллейбусный маршрут №6 «Автовокзал – ул. Горького» будет осуществлять движение по улицам Горького, Красноармейской, Октябрьской, Пионерской;

движение по троллейбусным маршрутам №2 «Санаторий Лесной – Наугорское шоссе», №4 «Автовокзал – б-ца им. Семашко» и №7 «Пер. Южный – Автовокзал» на время затопления будет приостановлено.

Напомним, заранее спрогнозировать прохождение пика половодья невозможно, так как все зависит от очень большого числа факторов. Если промерзание почвы, запасы воды в снеге и толщину снежного покрова измерить можно уже сейчас, то какая погода будет во время прохождения большой воды – предсказать нереально. Также невозможно сказать, какая будет температура. Ночные заморозки и дневные оттепели позволят без проблем уйти даже самой большой воде, а вот резкое потепление и дожди, которые усилят таяние снега – могут привести к тому, что транспортное сообщение будет нарушено.