Орловцев готовят к новым тарифам на проезд в транспорте

Пресс-служба горадминистрации разъяснила орловцам, что делать, если общественный транспорт не оборудован валидатором. Дело в том, что до 1 февраля все автобусы в Орле должны быть оборудованы валидаторами для оплаты безналичным способом. Между тем, далеко не во всех маршрутках такие валидаторы есть. Как рассказал начальник управления городского хозяйства и транспорта Николай Ванифатов, если в автобусе не установлен валидатор, обеспечивающий безналичный способ оплаты, житель платит 17 рублей, то есть прежнюю стоимость проезда.

Если перевозчик требует оплатить проезд по новым тарифам, жителям рекомендуется сообщить госномер автобуса, номер маршрута и время происшествия в отдел организации транспортного обслуживания населения и связи по телефонам 43-36-02 и 43-71-14. Сити-менеджер Александр Муромский отметил, что если перевозчики не исполняют прописанные в договоре требования по установке валидаторов, то администрация оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

— Если перевозчики требуют оплатить 20 рублей без предоставления возможности оплатить по безналичному расчету, то это является нарушением договора. В случае, если валидатор вышел из строя либо автобус уехал с базы без валидатора, такие автобусы должны быть сняты с рейса, а приборы заменены на рабочие, — резюмировал глава администрации Орла.